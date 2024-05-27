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Нагельсман: Евро - это начало нового сезона, все его очень ждут
Специалист ответил на вопросы журналистов
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман на пресс-конференции поделился своими ожиданиями относительно Евро-2024.
"В конце концов, этот турнир затмевает все, у всех одна цель, независимо от того, как прошел сезон. Я требую от всех выкладываться на тренировках, но в начале будет немного легче. Не нужно будет много обсуждать. Все будут полностью сконцентрированы".
"Евро - это начало нового сезона, все его очень ждут. Все взволнованы", - добавил специалист.
Напомним, чемпионат Европы 2024 года состоится в Германии. Турнир будет проходить с 14 июня по 14 июля.
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