Нагельсман: Евро - это начало нового сезона, все его очень ждут

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман на пресс-конференции поделился своими ожиданиями относительно Евро-2024.

"В конце концов, этот турнир затмевает все, у всех одна цель, независимо от того, как прошел сезон. Я требую от всех выкладываться на тренировках, но в начале будет немного легче. Не нужно будет много обсуждать. Все будут полностью сконцентрированы".