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Хавбек сборной Нидерландов пропустит Евро-2024
Плохие новости для команды
Полузащитник сборной Нидерландов и "Аталанты" Мартен Де Рон пропустит Евро-2024.
"На этой неделе я проиграл Кубок Италии, не смог сыграть в финале и выиграть Лигу Европы. В состоянии эйфории я провел много времени с медицинским персоналом, но оказывается, я не могу играть на Евро", - сказал Мартен.
Ожидается, что Де Рон восстановится вовремя к началу предсезонной подготовки. За свою международную карьеру в составе Нидерландов полузащитник провел 42 матча.
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