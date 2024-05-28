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Сборная Сербии огласила заявку на Евро-2024
Об этом говорится на официальном сайте Футбольного союза Сербии
Getty Images/Global Images Ukraine
Сборная Сербии объявила свой состав на чемпионат Европы-2024. В него вошли 26 игроков
Вратари: Ваня Милинкович-Савич ("Торино"), Дорде Петрович ("Челси"), Предраг Райкович ("Мальорка")
Защитники: Страхиня Павлович ("РБ Зальцбург"), Никола Миленкович ("Фиорентина"), Срджан Бабич ("Спартак" Москва), Милош Велькович ("Вердер" Бремен), Урош Спаич ("Црвена Звезда"), Неманья Стоич ("Бачка Тополя")
Полузащитники: Саша Лукич ("Фулхэм"), Неманья Гудель ("Севилья"), Неманья Максимович ("Хетафе"), Иван Илич ("Торино"), Срджан Мияйлович ("Црвена Звезда"), Сергей Милинкович-Савич ("Аль-Хиляль"), Душан Тадич ("Фенербахче"), Лазар Самарджич ("Удинезе"), Велько Бирманчевич ("Спарта" Прага), Филип Костич ("Ювентус"), Андрия Живкович ("ПАОК"), Филии Младенович ("Панатинаикос"), Мият Гачинович ("АЕК" Афины).
Нападающие: Александар Митрович ("Аль-Хиляль"), Душан Влахович ("Ювентус"), Лука Йович ("Милан") и Петар Ратков ("РБ Зальцбург").
???????????? FINAL SQUAD FOR #EURO2024. ???????????? pic.twitter.com/A1QY3mLKZp— Fudbalski savez Srbije | FA of Serbia (@FSSrbije) May 28, 2024
Напомним, что на чемпионате Европы 2024 года Сербия будет играть в группе C с Англией, Данией и Словенией.
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