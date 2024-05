Сборная Албании объявила предварительный состав команды на Евро-2024

Сборная Албании объявила свой предварительный состав на чемпионат Европы-2024.

Голкиперы: Томас Стракоша, Этрит Бериша, Эльхан Кастрати, Симон Симони.

Защитники: Марио Митай, Эльсеид Хюсай, Берат Гимшити, Энеа Михай, Иван Балиу, Ардиан Исмайли, Мараш Кумбула, Насер Алии, Арлинд Аети.

Полузащитники: Недим Байрами, Кязим Лячи, Кристиан Асллани, Ульбер Рамадани, Медон Бериша, Клаус Гьясуля, Амир Абраши, Эрнест Мучи.

Нападающие: Ясир Асани, Армандо Броя, Рей Манай, Мирлинд Даку, Арбер Ходжа, Таулянт Сефери.

