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Сборная Албании объявила предварительный состав команды на Евро-2024
В заявку пока вошли 27 игроков
Фото: tumblr
Сборная Албании объявила свой предварительный состав на чемпионат Европы-2024.
Голкиперы: Томас Стракоша, Этрит Бериша, Эльхан Кастрати, Симон Симони.
Защитники: Марио Митай, Эльсеид Хюсай, Берат Гимшити, Энеа Михай, Иван Балиу, Ардиан Исмайли, Мараш Кумбула, Насер Алии, Арлинд Аети.
Полузащитники: Недим Байрами, Кязим Лячи, Кристиан Асллани, Ульбер Рамадани, Медон Бериша, Клаус Гьясуля, Амир Абраши, Эрнест Мучи.
Нападающие: Ясир Асани, Армандо Броя, Рей Манай, Мирлинд Даку, Арбер Ходжа, Таулянт Сефери.
It’s here! Albania’s Euro 2024 squad has been announced! pic.twitter.com/9UfNqSQnwu— Albanian Football ???????? (@AlbanianFooty) May 27, 2024
На групповом этапе Евро-2024 Албания сыграет с Италией, Испанией и Хорватией.
Напомним, что чемпионат Европы 2024 года состоится в Германии. Турнир пройдет с 14 июня по 14 июля.
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