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Ещё один соперник сборной Украины опубликовал состав на Евро-2024
Есть несколько звёздных имён
Getty Images / Global Images Ukraine
Стала известна предварительная заявка сборной Словакии на чемпионат Европы-2024.
Наставник команды Франческо Кальцона вызвал 32 футболиста. Окончательный состав "соколов" на турнир будет объявлен 7 июня.
Вратари: Мартин Дубравка ("Ньюкасл"), Марек Родак ("Фулхэм"), Генрих Равас ("Нью-Ингленд Революшн"), Доминик Такач ("Спартак Трнава").
Защитники: Петер Пекарик ("Герта"), Норберт Дьембер ("Салернитана"), Денис Вавро ("Копенгаген"), Милан Шкриняр ("ПСЖ"), Адам Оберт ("Кальяри"), Давид Ганцко ("Фейеноорд"), Вернон Де Марко ("Хатта Клуб"), Михал Томич ("Славия"), Себастиан Коша ("Спартак Трнава"), Матуш Кмет ("Тренчин").
Полузащитники: Якуб Кадак ("Люцерн"), Матуш Беро ("Бохум"), Томаш Риго ("Баник"), Патрик Грошовский ("Генк"), Станислав Лоботка ("Наполи"), Ондрей Дуда ("Верона"), Доминик Голли ("Яблонец"), Ласло Бенеш ("Гамбург"), Юрай Куцка ("Слован").
Нападающие: Давид Дюриш ("Асколи"), Томаш Суслов ("Верона"), Иван Шранц ("Славия"), Роберт Боженик ("Боавишта"), Роберт Полевка ("Дукла Банская"), Лео Завер ("Фейеноорд"), Лукаш Гараслин ("Спарта"), Давид Стрелец ("Слован"), Любомир Тупта ("Либерец").
Напомним, сборная Словакии сыграет на Евро-2024 в одной группе с Украиной, Бельгией и Румынией.
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