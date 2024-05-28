Витсель вернулся в сборную Бельгии, а Куртуа вне заявки. Тедеско объяснил свой выбор на Евро-2024

Доменико Тедеско, наставник сборной Бельгии, на пресс-конференции объяснил свой выбор команды на Евро-2024.

Специалист рассказал о ситуации с голкипером Тибо Куртуа, который пропустит турнир из-за травмы.

"Тибо лучше всего знает свое тело. Он был честным и заблаговременно сообщил, что не будет готов к чемпионату Европы. Это информация, которой я располагаю".

Стоит отметить, что у Куртуа и Доменико в конце прошлого года произошел конфликт.

"Мы уже знали, что Аксель Витсель из „Атлетико“ попадет в состав сборной", - пошутил журналист, задавая вопрос о 35-летнем футболисте. "Откуда вы знали?", - с улыбкой ответил Тедеско.

"Я посетил Акселя в Мадриде, это был открытый разговор. Конечно, он также понимал, что я хочу сказать - он гениальный человек - поэтому все прошло легко. Он продолжает играть на высоком уровне в "Атлетико", но и вне этого его опыт может быть неоценимым", - добавил специалист.