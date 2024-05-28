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Тедеско рассказал, почему он решил взять только 25 игроков на Чемпионат Европы-2024
Правила УЕФА позволяют вызвать в сборную 26 футболистов
Getty Images/Global Images Ukraine
Доменико Тедеско, главный тренер сборной Бельгии, объяснил, почему он решил взять только 25 игроков на Чемпионат Европы-2024, хотя правила УЕФА позволяют - 26.
"Я бы поехал в Германию с 23 игроками, просто потому, что я считаю, что гармония в команде имеет решающее значение. Когда вас 23, есть привязанность к каждому игроку, у каждого есть перспектива играть. Но даже если мы думаем, что к началу турнира все будут в хорошей форме, у нас остаются некоторые вопросы. Вранкс. Вертонген. Тилеманс. И, конечно, Театт.
Отсюда взвешенное решение вызвать 25 ребят. Кроме того, с нами будут тренироваться двое юношей. В случае необходимости, один из них потом может присоединиться к нам на постоянной основе".
Напомним, чемпионат Европы 2024 года состоится в Германии. Турнир будет проходить с 14 июня по 14 июля.
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