Тедеско рассказал, почему он решил взять только 25 игроков на Чемпионат Европы-2024

Доменико Тедеско, главный тренер сборной Бельгии, объяснил, почему он решил взять только 25 игроков на Чемпионат Европы-2024, хотя правила УЕФА позволяют - 26.

"Я бы поехал в Германию с 23 игроками, просто потому, что я считаю, что гармония в команде имеет решающее значение. Когда вас 23, есть привязанность к каждому игроку, у каждого есть перспектива играть. Но даже если мы думаем, что к началу турнира все будут в хорошей форме, у нас остаются некоторые вопросы. Вранкс. Вертонген. Тилеманс. И, конечно, Театт.

Отсюда взвешенное решение вызвать 25 ребят. Кроме того, с нами будут тренироваться двое юношей. В случае необходимости, один из них потом может присоединиться к нам на постоянной основе".