Нагельсманн: Видел фотографию Крооса с 48 000 трофеев. Выглядит впечатляюще

Наставник сборной Германии Юлиан Нагельсманн прокомментировал решение полузащитника "Реала" Тони Крооса завершить карьеру по окончании этого сезона.

Чемпионат Европы-2024 в составе "Бундестим" станет для Крооса прощальным турниром в карьере.

Toni Kroos posed with all his trophies ???? pic.twitter.com/jjaz4ZQluI