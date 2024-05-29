Нагельсманн: Видел фотографию Крооса с 48 000 трофеев. Выглядит впечатляюще

Наставник сборной Германии Юлиан Нагельсманн прокомментировал решение полузащитника "Реала" Тони Крооса завершить карьеру по окончании этого сезона.

"Я так и предполагал. Он долго думал об этом в клубе. Вчера я видел фотографию его прощальную фотографию с 48 000 трофеев. Выглядит впечатляюще.

Кроосу больше не нужно никому ничего доказывать. Теперь у него впереди грандиозный турнир, которого он очень ждет. Если мы выиграем титул, то, я думаю, у него будут все возможные трофеи. В таком случае это был бы самый прекрасный момент для завершения карьеры", - сказал Нагельсманн на пресс-конференции.