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Нагельсманн: Видел фотографию Крооса с 48 000 трофеев. Выглядит впечатляюще
Специалист отшутился по поводу количества титулов у легенды немецкого футбола
Getty Images/Global Images Ukraine
Наставник сборной Германии Юлиан Нагельсманн прокомментировал решение полузащитника "Реала" Тони Крооса завершить карьеру по окончании этого сезона.
"Я так и предполагал. Он долго думал об этом в клубе. Вчера я видел фотографию его прощальную фотографию с 48 000 трофеев. Выглядит впечатляюще.
Кроосу больше не нужно никому ничего доказывать. Теперь у него впереди грандиозный турнир, которого он очень ждет. Если мы выиграем титул, то, я думаю, у него будут все возможные трофеи. В таком случае это был бы самый прекрасный момент для завершения карьеры", - сказал Нагельсманн на пресс-конференции.
Чемпионат Европы-2024 в составе "Бундестим" станет для Крооса прощальным турниром в карьере.
Toni Kroos posed with all his trophies ???? pic.twitter.com/jjaz4ZQluI— B/R Football (@brfootball) May 26, 2024
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