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29 игроков. Сборная Польши обнародовала предварительный состав на Евро-2024
Об этом сообщает Польский футбольный союз
Getty Images / Global Images Ukraine
Сборная Польши опубликовала свой предварительный состав на чемпионат Европы-2024. В заявку попали 29 игроков, вскоре трое из них будут исключены из списка.
Вратари: Лукаш Скорупски ("Болонья"), Войцех Щенсны ("Ювентус"), Марцин Булка ("Ницца"), Оливер Зых ("Пуща" Неполомицы)
Защитники: Ян Беднарек ("Саутгемптон"), Бартош Берешински ("Эмполи"), Павел Бохневич ("Геренвен"), Павел Давидович ("Верона"), Якуб Кивиор ("Арсенал"), Бартош Саламон ("Лех" Познань), Тимотеуш Пухач ("Кайзерслаутерн"), Себастьян Валукевич ("Эмполи")
Полузащитники: Пшемыслав Франковски ("Ланс"), Якуб Модер ("Брайтон"), Якуб Пйотровски ("Лудогорец"), Бартош Слиш ("Атланта Юнайтед"), Дамиан Шимански ("АЕК" Афины), Себастьян Шимански ("Фенербахче"), Никола Залевски ("Рома"), Петр Зелински ("Наполи"), Камиль Гросицки ("Погонь" Щецин), Тарас Романчук ("Ягеллония" Белосток), Каспер Урбански ("Болонья"), Михал Скураш ("Брюгге")
Нападающие: Роберт Левандовский ("Барселона"), Кароль Свидерский ("Верона"), Аркадиуш Милик ("Ювентус"), Кшиштоф Пионтек ("Истанбул ББ"), Адам Букса ("Антальяспор")
Напомним, что сборная Польши сыграет в группе D с Францией, Нидерландами и Австрией.
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