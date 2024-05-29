Арнаутович об отсутствии Алабы на Евро: Это был шок, отсутствие Давида было шоком для всей нации

Уже совсем скоро стартует Евро-2024, которое состоится в Германии. Впрочем, немало ведущих игроков будут вынуждены пропустить эти соревнования в связи с травмами, в частности капитан сборной Австрии Давид Алаба. Нападающий австрийцев Марко Арнаутович был очень разочарован тем, что его партнер по сборной не сможет сыграть на этом турнире.

"Это был шок, отсутствие Давида (Алабы) было шоком для всей нации. Затем была горькая новость о Ксавере Шлагере и Алексе Шлагере. Такие потери очень больно ранят. Были также проблемы с мышцами, как у Данзо и Лингарта. Но те, кто остался, они справятся. У него (Давида Алабы) большая роль и он будет очень важным вне поля. Мне не нужна капитанская повязка, чтобы влиять на игроков. Все должны четко понимать: Евро начинается для нас не в Германии, а уже 4 июня в Вене против Сербии - мы должны послать первый сильный сигнал, в том числе и в сторону наших соперников по группе!", - заявил Марко Арнаутович в интервью Kronen Zeitung.

Напомним, что сборная Австрии сыграет в группе D, где ее соперниками будут Польша, Франция и Нидерланды.