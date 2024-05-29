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Четырех убрали. Сборная Нидерландов объявила окончательный состав на Евро-2024
Известен окончательный состав сборной
Фото: twitter.com/OnsOranje
Сборная Нидерландов объявила окончательный состав на чемпионат Европы-2024.
Голкиперы: Джастин Бейлов, Марк Флеккен, Барт Вербрюгген.
Защитники: Натан Аке, Вирджил ван Дейк, Джереми Фримпонг, Дейли Блинд, Лутсхарел Гертрюйда, Дензел Дюмфрис, Микки ван де Вен, Стефан де Врей, Маттейс де Лигт.
Полузащитники: Френки де Йонг, Хави Симонс, Джорджинио Вейналдум, Тьон Копмейнерс, Райан Гравенберх, Тиджани Рейндерс, Джерди Схаутен, Джои Верман.
Нападающие: Мемфис Депай, Брайан Бробби, Стивен Бергвейн, Дониелл Мален, Коди Гакпо, Ваут Вегхорст.
Напомним, чемпионат Европы 2024 года состоится в Германии. Турнир будет проходить с 14 июня по 14 июля.
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