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Нагельсман определился с основным голкипером сборной Германии на Евро-2024
Решение не изменилось
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн выбрал вратаря "Баварии" Мануэля Нойера в качестве основного стража ворот команды на предстоящем чемпионате Европы-2024.
"Я сказал тер Штегену, что рад иметь второго вратаря мирового класса. Если Нойер здоров, он останется моим номером один", - сказал специалист во время пресс-конференции.
Напомним, финальная стадия Евро-2024 пройдёт в Германии, с 14 июня по 14 июля.
На групповом этапе немцы сыграют против национальных команд Шотландии, Венгрии и Швейцарии.
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