Нагельсман определился с основным голкипером сборной Германии на Евро-2024

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн выбрал вратаря "Баварии" Мануэля Нойера в качестве основного стража ворот команды на предстоящем чемпионате Европы-2024.

"Я сказал тер Штегену, что рад иметь второго вратаря мирового класса. Если Нойер здоров, он останется моим номером один", - сказал специалист во время пресс-конференции.

Напомним, финальная стадия Евро-2024 пройдёт в Германии, с 14 июня по 14 июля.

На групповом этапе немцы сыграют против национальных команд Шотландии, Венгрии и Швейцарии.