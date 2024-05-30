Экс-капитан Польши об отсутствии Кэша в заявке: Думаю, он лучше прорекламирует себя в АПЛ, чем в сборной

Вчера главный тренер сборной Польши Михал Пробеж объявил предварительный состав игроков, которые будут готовиться к Евро-2024. Многих польских фанов и экспертов удивило отсутствие Мэтти Кеша в этом списке. Футболист "Астон Виллы" был основным игроком в своей команде, которая в итоге финишировала в зоне Лиги чемпионов. Последние несколько недель защитник имел проблемы со здоровьем, но он восстановился бы до начала турнира. Бывший капитан сборной Польши Яцек Бонк в интервью Super Express заявил, что такого игрока, как Мэтти Кеша, его команде точно не хватало на Евро-2024.

"Ладно, он не играл так хорошо в сборной Польши, как в английской лиге. Я думаю, что роль тренера заключается в том, чтобы использовать его способности, интегрировать его в команду. Недавно я видел заявление о нем, что Кэш приезжает в сборную, чтобы продвигать себя. Однако, я думаю, что он лучше сможет прорекламировать себя в Премьер-лиге, чем в нашей сборной", - сказал Яцек Бонк.

Добавим, что на Евро-2024 сборная Польши сыграет в группе D с Францией, Нидерландами и Австрией.