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Сборная Дании объявила состав команды на Евро-2024
Перед началом Евро-2024 Дания проведет товарищеские матчи против Швеции и Норвегии
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Сборная Дании объявила состав команды на Евро-2024.
Голкиперы: Каспер Шмейхель, Фредерик Реннов, Мадс Хермансен.
Защитники: Андреас Кристенсен, Симон Кьер, Йоаким Андерсен, Янник Вестергор, Виктор Нельссон, Александр Бах, Йоаким Меле, Расмус Кристенсен, Виктор Кристиансен.
Полузащитники: Кристиан Эриксен, Томас Дилейни, Мортен Юльманн, Пьер-Эмиль Хейбьерг, Кристиан Нергор, Матиас Йенсен.
Нападающие: Миккель Дамсгор, Якоб Ларсен, Андреас Ольсен, Андерс Дрейер, Каспер Дольберг, Расмус Хойлунд, Йонас Винд, Юссуф Поульсен.
Напомним, что чемпионат Европы 2024 года состоится в Германии. Турнир пройдет с 14 июня по 14 июля.
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