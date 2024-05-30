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Сборная Италии потеряла защитника перед Евро-2024 из-за травмы
Плохие новости для команды
Фото: "Интер"
Франческо Ачерби, защитник "Интера" и национальной сборной Италии, пропустит Евро-2024 из-за травмы.
У 36-летнего игрока растяжение мышц паха, но ожидается, что Франческо восстановится к началу сезона 2024/25.
Игрок будет заменен в заявке национальной команды на Федерико Гатти ("Ювентус").
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