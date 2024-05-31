Официальный транслятор Евро-2024 назвал комментаторов, которые будут работать для украинской аудитории

Компания MЕGOGO, которая является официальным транслятором матчей Евро-2024 в Украине, назвала имена комментаторов, которые будут работать для украинской аудитории.

Комментировать матчи Евро-2024 будут:

Вадим Скичко, Роберто Моралес, Вадим Шевякин, Виталий Кравченко, Владимир Кобельков, Сергей Лукьяненко, Александр Новак, Виталий Волочай, Виталий Похвала, Владимир Зверов, Владислав Шалота, Виталий Зверов, Роман Бебех, Павел Посохов, Глеб Скрипченко, Егор Старков.

Отмечается, что кроме трансляций матчей, на платформе также будут большие студии к играм, а также мини-студии, которые будут производить "визитки" к отдельным матчам. Ведущими больших студий будут специализированные люди, которые будут работать с экспертами. Ведущими мини-студий будут комментаторы матчей.

Добавим, что все матчи Евро-2024 на МЕԌОԌО можно будет смотреть по подписке.