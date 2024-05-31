ЕВРО-2024 - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Официальный транслятор Евро-2024 назвал комментаторов, которые будут работать для украинской аудитории
Компания MЕGOGO предоставила пресс-релиз
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Компания MЕGOGO, которая является официальным транслятором матчей Евро-2024 в Украине, назвала имена комментаторов, которые будут работать для украинской аудитории.
Комментировать матчи Евро-2024 будут:
Вадим Скичко, Роберто Моралес, Вадим Шевякин, Виталий Кравченко, Владимир Кобельков, Сергей Лукьяненко, Александр Новак, Виталий Волочай, Виталий Похвала, Владимир Зверов, Владислав Шалота, Виталий Зверов, Роман Бебех, Павел Посохов, Глеб Скрипченко, Егор Старков.
Отмечается, что кроме трансляций матчей, на платформе также будут большие студии к играм, а также мини-студии, которые будут производить "визитки" к отдельным матчам. Ведущими больших студий будут специализированные люди, которые будут работать с экспертами. Ведущими мини-студий будут комментаторы матчей.
Добавим, что все матчи Евро-2024 на МЕԌОԌО можно будет смотреть по подписке.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Популярное сейчас
- NYT: Джо Байден снял запрет бить оружием США по территории РФ. Известно, что стало ключевым фактором
- Олимпийская сборная Украины отправилась на турнир во Францию
- Хавбек Миная: Знаю, что клубу уже поступило три официальных предложения
- Часть игроков сборной Украины уже отправилась в Перемышль
- Отдых перед Евро. Лидер Ливерпуля отправился отдыхать в Монако и посетил Гран-при Формулы-1. ФОТО
- Отпраздновали титул. Футболистов Ман Сити заметили п'яными на выходе из ночного клуба. ФОТО
Комментарии 3