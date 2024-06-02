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Тренер сборной Румынии: У нас нет цели выиграть группу
Поделился ожиданиями от выступления
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер сборной Румынии Эдвард Йорданеску рассказал о том, что ожидает от команд Евро-2024.
"Тот факт, что мы прошли квалификацию Евро-2024, выиграв свою группу и ни разу не проиграв, стало наглядной демонстрацией многих позитивных изменений нашей команды. И я надеюсь, что их будет еще больше. Чемпионат Европы станет фантастическим испытанием для меня и молодых игроков, собранных сейчас в сборной Румынии. Мы сделаем все возможное, чтобы выйти на следующий уровень качества своей игры и доказать, что наш потенциал даже больше, чем тот, что был продемонстрирован в отборочном цикле Евро.
У нас была цель попасть на чемпионат Европы, и мы это сделали. На предстоящем турнире мы сосредоточимся на том, чтобы показать свою лучшую игру и в то же время использовать слабости наших соперников. У нас нет цели выиграть группу. Но, как мы показали в квалификации Евро, если у нас будет такая возможность, мы сделаем все, чтобы ею воспользоваться", — сказал Йорданеску.
Напомним, Евро-2024 начнется 14 июня.
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