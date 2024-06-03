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Лебединая песня Крооса, два продиджи в атаке и тренер-экспериментатор. UA-Футбол представляет участника Евро-2024: Германия

ЕВРО-2024
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Сырая, но амбициозная команда Нагельсманна 

Лебединая песня Крооса, два продиджи в атаке и тренер-экспериментатор. UA-Футбол представляет участника Евро-2024: Германия

Фото: Imago

Владимир Зуев Автор UA-Футбол
Новина українською

В преддверии старта Евро-2024 на UA-Футбол вы сможете ближе познакомиться со всеми главными участниками турнира. Начнём со сборной Германии, состояние которой вызывает едва ли не наибольшие вопросы перед домашним для неё первенством. Но поводы для оптимизма у болельщиков "Бундестим" также имеются.

Содержание

Исторический максимум

Германия наряду со сборной Испанией является рекордсменом по количеству побед на европейском первенстве. Но все три "золота" "Бундестим" добыли в прошлом веке. Первый титул в 1972-м году был добыт ещё командой ФРГ, за которую капитанил Франц Беккенбауэр, важную роль играли Ули Хёнесс и Герд Мюллер. Последний оформил по дублю в полуфинале в ворота Бельгии (2:1) и в финале против СССР (3:0), за которых выступило 6 украинцев в решающем поединке.

Дальше был триумф на домашнем ЧМ и ещё два финала Евро кряду – первый в 1976-м был проигран Югославии по пенальти с легендарным исполнением 11-метрового в исполнении Паненки, а через 4 года вернул "золото" немцам форвард Хорст Хрубеш, который свои два дебютных гола за "Бундестим" забил в финале в ворота бельгийцев.

А последний успех на континентальном первенстве уже после воссоединения Германия взяла в 1996-м, отомстив всем своим былым обидчикам: сделала это на английской земле, 30 лет спустя после легендарного финала ЧМ на Уэмбли, а в финале расправились с чехами благодаря золотому голу Оливера Бирхоффа в экстра-тайме.

Путь на Евро

Как стране-хозяйке Евро-2024 Германии не пришлось проходить отбор к финальной части турнира. И это сыграло с "Бундестим" дурную шутку. Работа Ханси Флика вызывала вопросы и в 2022-м году, когда сборная провалилась на Чемпионате мира в Катаре, не сумев выйти из группы, а также выиграла лишь один из 6 матчей Лиги наций. Но в прошлом году дела пошли совсем плохо: остались только товарищеские матчи, которые сборная проваливала один за другим.

Не самая уверенная победа над Перу (2:0) так и осталась последней для Флика у руля "Бундестим". После этого было поражение Бельгии (2:3), спасение против нашей сборной (3:3) в бодрой перестрелке прошлым июнем, а затем три последовательных фиаско – от соседней Польши (1:0), Колумбии (0:2) и Японии (1:4), которая вдобавок к тому, что выбила немцев с ЧМ, так ещё и разгромила их в спарринге перед глазами собственной публики. Как итог – Флик стал первым в истории Германии тренером сборной, уволенным с поста до истечения контракта. А команду за 9 месяцев до старта домашнего Евро принял Юлиан Нагельсманн.

Лебединая песня Крооса, два продиджи в атаке и тренер-экспериментатор. UA-Футбол представляет участника Евро-2024: Германия - изображение 1

Главная звезда

Тони Кроос. Самый эффективный плеймейкер эпохи. Который всегда выбирает самые сложные варианты передач и никогда не падает ниже 90 процентов точности. Легенда, которая в чисто зидановской манере решила уйти, пребывая на вершине. В те самые 34 года. Человек, который за декаду в Мадриде собрал 6 кубков Лиги Чемпионов, по привычке сыграв одну из ключевых ролей в триумфе на "Уэмбли" против Дортмунда в последнем матче европейского сезона.

Но если с клубным футболом Тони решил попрощаться сейчас, то со сборной Кроос собирался завязать ещё после минувшего Евро. И поддался уговорам вернуться только этой весной, успев отыграть всего два матча в составе "Манншафта". Феноменальный ассист на Флориана Виртца на первый секундах после возвращения против Франции сходу дал понять, какой эффект может дать Кроос. Но менять мозговой центр команды на ходу – всегда огромный риск. И побочные эффекты от этой трансплантации мы обязательно увидим.

Теневые герои

Флориан Виртц и Джамал Мусиала. Сразу обусловимся, что теневыми героями этот феноменальный дуэт можно назвать лишь на фоне Тони Крооса. В его тени не стыдно находиться даже двум главным немецким талантам поколения, которые к 21 году каждый успели вовсю зайти о себе на высшем уровне. Мусиала стал одним из ведущих исполнителей "Баварии" ещё при Нагельсманне. После ухода тренера его влияние только росло – речь не только о чемпионском голе в позапрошлой кампании, но и важной роли Джамала в футболе Тухеля, где феноменальный дриблинг и работа ног Мусиалы были ключом в построении быстрых атак и выходе из-под прессинга.

Виртц не стал отставать и вовсе стал одним из лидеров "Байера" и творцом их сенсационного успеха в этом сезоне. В первой половине кампании они словно соревновались с Мусиалой в феноменальных голах после индивидуальных проходов. А ближе к концу, когда силы и здоровье стали заканчиваться, а магия иссякать, Фло в 21 год спокойно взяв на себя полномочия вожака атаки и на своих плечах дотянул команду до финишной прямой.

Лебединая песня Крооса, два продиджи в атаке и тренер-экспериментатор. UA-Футбол представляет участника Евро-2024: Германия - изображение 2

Тренер из клубного топ-футбола

Юлиан Нагельсманн пришёл всего за 9 месяцев до старта Евро, но не спешил отказываться от старых методов работы. Эксперименты вроде Кая Хавертца в роли ложного фуллбека и предельная детализация работы над тактикой в отсутствии времени на подготовку вселяли серьёзный скепсис. Но со времен главный тренер всё же адаптировался к реалиям работы в футболе сборных, и в начале весны мы увидели вполне осмысленную бета-версию игры "Манншафта", подкреплённую приятными результатами. Но само собой, в ней хватает багов, и от всех них до старта Евро никак не избавиться.

Возвращение Тони Крооса обеспечило национальной команде уже подзабытый контроль над мячом и над ходом поединка в целом. Дирижёр задаёт темп игры, обычно неспешный, но с обязательной аритмией и резкими вспышками в момент, когда появятся подходящие для атаки условия. Между линиями оперирует сразу две десятки – Мусиала и Виртц. В придачу к ним идут Гюндоган с давно знакомой по "Манчестер Сити" роли теневого нападающего и Кай Хавертц в качестве приманки на острие.

Перевод Гюндо ближе к воротам позволил найти более подходящего партнёра для Тони Крооса, рядом с которым теперь патрулирует дисциплинированный опорник Роберт Андрих. А сзади поджимают высокую линию обороны агрессивная пара ЦЗ Рюдигер - Та, также призванные облегчить жизнь Кроосу в обороне. Именно по этой причине другому легендарному ветерану Матсу Хуммельсу в заявке "Бундестим" места не нашлось.

Неочевидные перспективы

В своём новом обличии сборная Германии предстала меньше чем за три месяца до старта домашнего Евро. Провела два многообещающих спарринга с французами и нидерландцами, ещё две встречи против Украины и Греции будут незадолго до начала турнира. Это просто смешная дистанция для полноценной подготовки, особенно если учесть появление новых лиц в команде. В таких условиях делать какие-либо прогнозы – неблагодарное дело. Ведь Германия, скорее всего, будет нащупывать свою игру уже по ходу турнира.

Одно можно сказать точно – эта команда способна удивить. Если не результатами, то самой игрой. Этой команде нужно время для разгона. Их группа сложнее, чем может показаться. Очень солидная команда Швейцарии, плюс Венгрия, пьющая все соки из топ-команд уже не первый большой турнир, и Шотландия. Если сумеют выйти из группы с первого места и повезёт с первым соперником по плей-офф, то дальше "Бундестим" раньше полуфинала остановить будет трудно.

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Германия Тони Кроос Юлиан Нагельсманн Флориан Виртц Джамал Мусиала
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Колесим по истории ЕВРО

Первый чемпионат Европы по футболу среди сборных состоялся во много благодаря инициативе первого секретаря УЕФА француза Анри Делоне. Участие в турнире, который проходил по олимпийской системе, приняли 17 сборных, при этом многие статусные команды, как например, Англия, Италия, Германия, Швеция отказались играть, сославшись на загруженность футболистов в клубах. Полуфиналы и решающий поединок состоялись во Франции. В финальном матче сошлись сборные Югославии, которая в 1/2 была сильнее хозяев, и СССР, победившей Чехословакию. Основное время завершилось ничьей 1:1, а в овертайме победу советской команде, а с ней и титул первого Чемпиона Европы принес нападающий Виктор Понедельник.

Второй чемпионат Европы заметно расширил число участников – в этот раз в борьбу за трофей вступили 29 сборных. Как и четырьмя годами ранее, в финальный этап попадали четыре команды. Помимо хозяев испанцев в полуфинал вышли сборные СССР, Венгрии и Дании. Если советская команда практически не имела проблем в противостоянии с датчанами, то Испании пришлось изрядно потрудиться, чтобы сломить сопротивление Венгрии. Впрочем, дополнительные 30 минут игры в полуфинале не помешали Фурии Роха выиграть финальный матч. Решающий удар в ворота сборной СССР при счете 1:1 под конец игры нанес Марселино.

Во время третьего по счету чемпионата Европы организаторы изменили систему проведения турнира. 31 участник были разбиты на восемь групп, победители которых выходили в плей-офф. Финальный этап в этот раз принимала Италия, компанию которой составили Англия, СССР и Югославия. В матче между хозяевами и советской сборной финальный свисток арбитра зафиксировал счет 0:0. Поскольку на тот момент серию пенальти еще не придумали, победителя пришлось определять с помощью жребия, который был благосклонен к итальянской команде. В другой паре сильнее оказалась Югославия, которая, впрочем, ничего не смогла противопоставить хозяевам в финале – голы Луиджи Ривы и Пьетро Анастази сделали Италию третьим чемпионом Европы.

Финальный этап Евро-1972 состоялся в Бельгии, которая, как и остальные команды, прошла сито группового этапа и первого раунда плей-офф и вышла в полуфинал. В шаге от главного матча бельгийцев остановила сборная Германии, в составе которой блистали Франц Беккенбауэр, Гюнтер Нетцер и Герд Мюллер. Именно последний и предопределил исход поединка, забив два гола. Во втором полуфинале сборная СССР победила Венгрию благодаря точному удару Анатолия Конькова. В финале, правда, борьбы не получилось – Мюллер, который был признан лучшим игроком турнира, забил в ворота вратаря киевского "Динамо" Евгения Рудакова дважды, еще один мяч провел Херберт Виммер.

Пятый чемпионат Европы стал последним, на котором в финальную часть выходили лишь четыре команды. Впервые в полуфинале не оказалось сборной СССР, титул на стадионах в Загребе и Белграде должны были разыграть Югославия, Нидерланды, Чехословакия и ФРГ. Несмотря на наличие в своем составе таких звезд как Кройф и Нескенс, голландцы уступили чехам в овертайме. Дополнительное время понадобилось и для другого полуфинала – здесь Югославия вела со счетом 2:0, но растеряла преимущество и в итоге проиграла, пропустив три мяча от Герда Мюллера. Финал Евро-1976 вошел в историю как первый матч турнира, в котором была применена серия пенальти. В основное время немцы спаслись благодаря голу Хельценбайна на 90-й минуте, но в футбольной лотерея более крепкими нервы оказались у футболистов чехословацкой сборной. Решающий удар нанес Антонин Паненка, в честь которого впоследствии стали называть пенальти, пробитый "мягким" ударом по центру ворот.

Евро-1980 в какой-то мере стал революционным - УЕФА принял решение расширить состав участников финального этапа до восьми команд, в число которых вошли семь победителей отборочных групп и Италия как хозяйка турнира. Сборные были поделены на две подгруппы, победители которых выходили сразу в финал, а команды, занявший вторые места проводили матч за третье место. В квартете А больше других очков набрала сборная ФРГ, которая обыграла Чехословакию и Нидерланды, а также сыграла вничью с Грецией. Лучшими квартета В стали бельгийцы, которым для выхода в финал хватило победы над Испанией и ничьих с Италией и Англией. Героем решающей игры стал форвард сборной ФРГ Хорст Хрубеш, забивший одному из лучших вратарей того времени Жан-Мари Пфаффу два мяча.

Чемпионат Европы 1984-го года стал триумфальным для сборной Франции, которая и принимала турнир. Система проведения первенства вновь претерпела изменения – теперь из группы выходили по две команды, которые попадали в полуфинал. В группе А Дания, Югославия и Бельгия не смогли составить достойной конкуренции Франции, при этом вторыми стали датчане. Из группы В в четверку лучших вышли Португалия и Испания, которые оставили за бортом соревнований Румынию и ФРГ. В полуфинале Франция лишь в овертайме дожала Португалию, а Испания смогла победить Данию в серии послематчевых пенальти. В финальной игре победу хозяева принесли точные удары Брюно Беллона и Мишеля Платини. К слову, будущий президент УЕФА установил уникальное достижение – забил девять голов во всех пяти матчах турнира своей команды.

После долгого перерыва в финальную часть континентального первенства вновь пробилась сборная СССР. Команда, основу которой составляли игроки киевского «Динамо», во главе с Валерием Лобановским на групповом этапе победила голландцев и англичан, а также сыграла вничью с ирландцами. Второй в квартете В стала сборная Нидерландов. Параллельным курсом в полуфинал вышли Италия и хозяева чемпионата команда ФРГ. В первой игре за выход в финал голландцы добыли волевую победу над немцами, а на следующий день сборная СССР переиграла Скуадру Адзуру. В итоге Кубок достался сборной Нидерландов, которая в решающей игре забила советской команде дважды. При этом гол Марко ван Бастена был признан одним из лучших в истории чемпионатов Европы.

Чемпионат Европы, который навсегда остался в истории футбола как пример романтики и чуда. Корона досталась сенсационной сборной Дании, которая узнала о своем участии на турнире лишь за несколько дней до его начала. Югославы по политическим причинам были исключены из соревнований, и их место заняли именно датчане.

Также примечательно участие в Евро сборной СНГ – преемницы команды из СССР. Этот турнир - последний, в финальной части которого принимали участие лишь восемь команд. Сенсационным датчанам в финале противостояли действующие чемпионы миры, но Бундестим ничего не смогла поделать с Петером Шмейхелем и компанией.

Юбилейный десятый чемпионат Европы, который прошел в Англии, выиграла сборная Германии. Открытием этого турнира стали чехи, которые пробились в плей-офф, а затем и в финал форума из той же группы, что и немцы (Германия – первая, Чехия – вторая).

Последний триумфатор Евро - сборная Дании, - даже не вышел из группы. Именно на чемпионате Европы 1996 впервые было использовано правило "золотого гола". Впрочем, сработало новшество лишь в финальном поединке, когда Оливер Биркофф на 96-й минуте поразил ворота сборной Чехии. На предыдущих стадиях плей-офф лишь два матча закончились в основное время (в четвертьфинале немцы переиграли хорватов, а чехи – португальцев). Остальные пары определяли победителя посредством серии пенальти.

Первый в истории турнир, хозяином которого стали сразу две страны – Бельгия и Голландия. Также форум примечателен тем, что на нем впервые применялось правило аннуляции желтых и красных карточек после группового этапа. Первоначальная стадия турнира принесла несколько сенсаций: из группы не вышли англичане и немцы. Провались также чехи и сохозяева турнира – бельгийцы.

Четвертьфинал запомнился уничтожением футболистами сборной Голландии югославов – 6:1. Впрочем, представители страны тюльпанов были вынуждены сойти с дистанции в полуфинале, пропустив в главный матч турнира итальянцев. Там, - в финале, - состоялась настоящая драма. Команда Дино Дзоффа усилиями Дельвеккио открыла счет на 55-м обороте секундной стрелки и удерживала преимущество вплоть до третьей добавленной минуты. И когда уже казалось, что итальянцы станут чемпионами, Сильвен Вильтор забил спасительный для французов гол. А уже в дополнительном времени подавленные итальянцы пропустили "золотой гол" от Давида Трезеге.

Греция, феноменальная Греция. До сих пор команду Отто Рехагеля приводят как пример выдержки, организации, целеустремленности и дисциплины. По сетке плей-офф довольно уверенно шли хозяева португальцы, в то время как греки добывали натужные, ничем неприметные (с точки зрения игры победителей) победы над Францией и Чехией.

В финале, естественно, все рассчитывали на победу португальцев, тем более, что "европейские бразильцы" имели должок перед эллинами за поражение на групповой стадии. Но, как и несколькими неделями ранее, более успешной оказалась именно сборная Греции. Гол Ангелоса Харистеаса поверг в шок всю футбольную Европу.

Турнир в Австрии и Швейцарии. Именно с него началась золотая ера сборной Испании. Луис Арагонес еще до начала чемпионата Европы подвергся серьезной критике из-за решения не включать в заявку одну из самых ярких звезд испанского футбола Рауля Гонсалеса. Но после финального свистка итальянца Роберто Розетти, который зафиксировал победу испанцев 1:0 над немцами

в финале чемпионата Европе, скептики утихли. У испанцев и без Рауля было кому забивать. Лучшим бомбардиром турнира стал Давид Вилья, хорошо проявили себя также Фернандо Торрес (за все предыдущие промахи Эль Ниньо реабилитировался точным ударов в ворота Йенса Леманна) и Даниэль Гуиса. Наступило время тотального доминирования сборной Испании.

Впервые в истории чемпионат Европы продвинулся так глубоко на Восток европейского континента. Украина и Польша получили право принимать матчи форума и Донецк, в котором были сыграны пять поединков, стал самым восточным городом, который когда-нибудь принимал поединки Евро. Но для сборной Украины Донецк счастливым не стал.

На "Донбасс-Арене" команда Олега Блохина проиграла французам и англичанам, а посему победа над шведами в Киеве (два феноменальных гола Андрея Шевченко) полностью обесценилась. Одной из главных сенсаций турнира стала, пожалуй, полуфинальная победа итальянцев над немцами. Это были минуты славы одиозного Марио Балотелли. Но в финале итальянцы ничего не смогли противопоставить сверхмощным испанцам – поражение 0:4.

Третий раз в истории чемпионат Европы проходил на полях Франции. Исторический турнир, ведь впервые с момента основания в финальной части ЕВРО приняли участие 24 команды. Благодаря реформе, совершенной футбольными чиновниками, шанс приобщиться к празднику получили экзотические для такого уровня сборные Албании, Венгрии и Северной Ирландии.

Совершили прорыв и Уэльс с Исландией. А уважаемые Нидерланды, наоборот, оказались за бортом соревнования. Впервые сквозь сито отбора на Евро прошла и Украина (ведь в 2012-м году мы приняли участие в турнире как сохозяева соревнований). Однако непосредственно во Франции команда Михаила Фоменко провалилась.

Украинцы проиграли все матчи в группе, а открытием турнира стали сборные Исландии и Уэльса. Последний дошел до полуфинала, где уступил будущему победителю сборной Португалии. Большинство считает, что турнир заслужила выиграть Франция, однако Игра рассудила по-другому.

И снова 24 сборных в финальной части ЕВРО, однако теперь изменилась сетка квалификации. Вместо плей-оффа третьих мест квалификационных групп, организаторы устроили дополнительный конкурс для небезуспешных участников Лиги Наций.

Однако главная новинка состоялась в плоскости географии – сразу 12 сборных получили право называться хозяевами турнира. Соответственно, распределение команд по группам почти наполовину стало известно еще до жеребьевки финальной части.

Впервые на Евро отобралась сборная Финляндии, и впервые пробиться туда получили возможность футбольные карлики вроде Косово или Грузии. Впервые на турнире будет применена система VAR. И впервые на Евро напрямую (без плей-офф или автоматической путевки) отобралась сборная Украины. Подопечные Шевченко мощно провели квалификацию, оставив за спиной действующих чемпионов Европы.