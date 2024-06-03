Лебединая песня Крооса, два продиджи в атаке и тренер-экспериментатор. UA-Футбол представляет участника Евро-2024: Германия

В преддверии старта Евро-2024 на UA-Футбол вы сможете ближе познакомиться со всеми главными участниками турнира. Начнём со сборной Германии, состояние которой вызывает едва ли не наибольшие вопросы перед домашним для неё первенством. Но поводы для оптимизма у болельщиков "Бундестим" также имеются.

Исторический максимум

Германия наряду со сборной Испанией является рекордсменом по количеству побед на европейском первенстве. Но все три "золота" "Бундестим" добыли в прошлом веке. Первый титул в 1972-м году был добыт ещё командой ФРГ, за которую капитанил Франц Беккенбауэр, важную роль играли Ули Хёнесс и Герд Мюллер. Последний оформил по дублю в полуфинале в ворота Бельгии (2:1) и в финале против СССР (3:0), за которых выступило 6 украинцев в решающем поединке.

Дальше был триумф на домашнем ЧМ и ещё два финала Евро кряду – первый в 1976-м был проигран Югославии по пенальти с легендарным исполнением 11-метрового в исполнении Паненки, а через 4 года вернул "золото" немцам форвард Хорст Хрубеш, который свои два дебютных гола за "Бундестим" забил в финале в ворота бельгийцев.

А последний успех на континентальном первенстве уже после воссоединения Германия взяла в 1996-м, отомстив всем своим былым обидчикам: сделала это на английской земле, 30 лет спустя после легендарного финала ЧМ на Уэмбли, а в финале расправились с чехами благодаря золотому голу Оливера Бирхоффа в экстра-тайме.

Путь на Евро

Как стране-хозяйке Евро-2024 Германии не пришлось проходить отбор к финальной части турнира. И это сыграло с "Бундестим" дурную шутку. Работа Ханси Флика вызывала вопросы и в 2022-м году, когда сборная провалилась на Чемпионате мира в Катаре, не сумев выйти из группы, а также выиграла лишь один из 6 матчей Лиги наций. Но в прошлом году дела пошли совсем плохо: остались только товарищеские матчи, которые сборная проваливала один за другим.

Не самая уверенная победа над Перу (2:0) так и осталась последней для Флика у руля "Бундестим". После этого было поражение Бельгии (2:3), спасение против нашей сборной (3:3) в бодрой перестрелке прошлым июнем, а затем три последовательных фиаско – от соседней Польши (1:0), Колумбии (0:2) и Японии (1:4), которая вдобавок к тому, что выбила немцев с ЧМ, так ещё и разгромила их в спарринге перед глазами собственной публики. Как итог – Флик стал первым в истории Германии тренером сборной, уволенным с поста до истечения контракта. А команду за 9 месяцев до старта домашнего Евро принял Юлиан Нагельсманн.

Главная звезда

Тони Кроос. Самый эффективный плеймейкер эпохи. Который всегда выбирает самые сложные варианты передач и никогда не падает ниже 90 процентов точности. Легенда, которая в чисто зидановской манере решила уйти, пребывая на вершине. В те самые 34 года. Человек, который за декаду в Мадриде собрал 6 кубков Лиги Чемпионов, по привычке сыграв одну из ключевых ролей в триумфе на "Уэмбли" против Дортмунда в последнем матче европейского сезона.

Но если с клубным футболом Тони решил попрощаться сейчас, то со сборной Кроос собирался завязать ещё после минувшего Евро. И поддался уговорам вернуться только этой весной, успев отыграть всего два матча в составе "Манншафта". Феноменальный ассист на Флориана Виртца на первый секундах после возвращения против Франции сходу дал понять, какой эффект может дать Кроос. Но менять мозговой центр команды на ходу – всегда огромный риск. И побочные эффекты от этой трансплантации мы обязательно увидим.

Теневые герои

Флориан Виртц и Джамал Мусиала. Сразу обусловимся, что теневыми героями этот феноменальный дуэт можно назвать лишь на фоне Тони Крооса. В его тени не стыдно находиться даже двум главным немецким талантам поколения, которые к 21 году каждый успели вовсю зайти о себе на высшем уровне. Мусиала стал одним из ведущих исполнителей "Баварии" ещё при Нагельсманне. После ухода тренера его влияние только росло – речь не только о чемпионском голе в позапрошлой кампании, но и важной роли Джамала в футболе Тухеля, где феноменальный дриблинг и работа ног Мусиалы были ключом в построении быстрых атак и выходе из-под прессинга.

Виртц не стал отставать и вовсе стал одним из лидеров "Байера" и творцом их сенсационного успеха в этом сезоне. В первой половине кампании они словно соревновались с Мусиалой в феноменальных голах после индивидуальных проходов. А ближе к концу, когда силы и здоровье стали заканчиваться, а магия иссякать, Фло в 21 год спокойно взяв на себя полномочия вожака атаки и на своих плечах дотянул команду до финишной прямой.

Тренер из клубного топ-футбола

Юлиан Нагельсманн пришёл всего за 9 месяцев до старта Евро, но не спешил отказываться от старых методов работы. Эксперименты вроде Кая Хавертца в роли ложного фуллбека и предельная детализация работы над тактикой в отсутствии времени на подготовку вселяли серьёзный скепсис. Но со времен главный тренер всё же адаптировался к реалиям работы в футболе сборных, и в начале весны мы увидели вполне осмысленную бета-версию игры "Манншафта", подкреплённую приятными результатами. Но само собой, в ней хватает багов, и от всех них до старта Евро никак не избавиться.

Возвращение Тони Крооса обеспечило национальной команде уже подзабытый контроль над мячом и над ходом поединка в целом. Дирижёр задаёт темп игры, обычно неспешный, но с обязательной аритмией и резкими вспышками в момент, когда появятся подходящие для атаки условия. Между линиями оперирует сразу две десятки – Мусиала и Виртц. В придачу к ним идут Гюндоган с давно знакомой по "Манчестер Сити" роли теневого нападающего и Кай Хавертц в качестве приманки на острие.

Перевод Гюндо ближе к воротам позволил найти более подходящего партнёра для Тони Крооса, рядом с которым теперь патрулирует дисциплинированный опорник Роберт Андрих. А сзади поджимают высокую линию обороны агрессивная пара ЦЗ Рюдигер - Та, также призванные облегчить жизнь Кроосу в обороне. Именно по этой причине другому легендарному ветерану Матсу Хуммельсу в заявке "Бундестим" места не нашлось.

Неочевидные перспективы

В своём новом обличии сборная Германии предстала меньше чем за три месяца до старта домашнего Евро. Провела два многообещающих спарринга с французами и нидерландцами, ещё две встречи против Украины и Греции будут незадолго до начала турнира. Это просто смешная дистанция для полноценной подготовки, особенно если учесть появление новых лиц в команде. В таких условиях делать какие-либо прогнозы – неблагодарное дело. Ведь Германия, скорее всего, будет нащупывать свою игру уже по ходу турнира.

Одно можно сказать точно – эта команда способна удивить. Если не результатами, то самой игрой. Этой команде нужно время для разгона. Их группа сложнее, чем может показаться. Очень солидная команда Швейцарии, плюс Венгрия, пьющая все соки из топ-команд уже не первый большой турнир, и Шотландия. Если сумеют выйти из группы с первого места и повезёт с первым соперником по плей-офф, то дальше "Бундестим" раньше полуфинала остановить будет трудно.