Голкипер-открытие ЛЧ, опытный центр поля. UA-Футбол представляет участников Евро-2024: Швейцария

UA-Футбол знакомит болельщиков футбола с участниками Евро-2024, которое уже 14 июня начнется в Германии. Вашему вниманию материал о сборной Швейцарии.

Исторический максимум

В целом у Швейцарии длинная футбольная история. Первый официальный матч сборная провела в 1905 году. Середина 20-го столетия была совсем неудачной для швейцарской дружины. Однако под руководством хорошо известного тренера Роя Ходжсона Швейцария начала уверенно двигаться в элиту европейского футбола. Впервые в финальную часть чемпионата Европы швейцарцы пробились в 1996 году. Самым же успешным стал для сборной Швейцарии прошлый турнир. На Евро-2020 (проходило в 2021 году, однако по решению организаторов сохранило первоначальное название) красные прошли в четвертьфинал.

В квалификации к Евро-2020 красные крестоносцы завоевали лидерство. В группе основного турнира смогли выйти только с третьего места. От Италии потерпели разгромное поражение 3:0. Однако неожиданно Швейцария подарила болельщикам самую большую сенсацию 1\8 финала, выбив из турнира французов. Огненные 3:3 в основное время. Швейцария сравняла счет в самом конце поединка и победила в серии пенальти с незабитым одиннадцатиметровым от Мбаппе. В четвертьфинале швейцарцы тоже совершили подвиг в игре с Испанией. 1:1 в основное и дополнительное время, Швейцария долгое время удерживала такой счет, несмотря на удаление. Но в пенальти все же уступили, не реализовав 3 одиннадцатиметровых. Многие игроки этой команды, конечно, будут играть и на Евро в Германии. Однако несколько игроков успели повесить бутсы на гвоздь, такие как Марио Гавранович.

Путь на Евро сборной

Швейцарии повезло с жребием текущей квалификации. В группу кроме Швейцарии вошли также сборные Румынии, Израиля, Беларусии, Косово и Андорры. Швейцария без особого труда преодолела квалификацию, боролась за лидерство в группе, однако в заключительном матче отбора минимально уступила румынам и финишировала второй, имея в своем активе 17 зачетных пунктов. В своей группе швейцарцы забили больше всего – 22 гола в 10 матчах. Лидерами сборной по результативным действиям были – Амдуни с 6 забитыми голами и Варгас – 3 забитых гола и 2 ассиста. Варгас на данный момент имеет повреждение, однако к Евро должно восстановиться.

Главная звезда

17 мая красные крестоносцы объявили предварительный состав на Евро. Сейчас это 38 имен, однако в окончательную заявку на Евро попадет всего 26 игроков. Даже в расширенный состав не попал опытный Харис Сеферович. В Швейцарии есть ряд футболистов, на которых болельщики возлагают большие надежды. Опытными игроками, имеющими огромный опыт матчей на самом высоком уровне, являются капитан Гранит Джака и Джердан Шакири. Отметить стоит и вратаря дортмундской "Боруссии" Грегора Кобеля. Также обращаем внимание на хавбека "Монако" Дениса Закарию.

Игрок, который может стать открытием

Все шансы стать одним из лучших вратарей этого турнира есть у Грегора Кобеля.По итогам нынешнего розыгрыша Лиги Чемпионов швейцарский голкипер даже вошел в символическую сборную турнира (по оценке WhoScored). С таким голкипером защитники могут чувствовать себя увереннее, ведь он может выручить даже в безнадежной ситуации.Может проявить себя на Евро молодой центральный нападающий Окафор, представляющий "Милан". Это быстрый и техничный игрок. Пока за клуб ему удается играть лучше, чем за сборную, но имеет все шансы закрепиться в основе и вписать свое имя в историю сборной.

Тренер

Возглавил сборную Швейцарии с 2021 года Мурат Якин сразу после Евро-2020, став преемником Владимира Петковича. В карьере игрока он также успешно выступал за красных крестов в течение 10 лет. Якин очень часто меняет тактику, подстраиваясь под соперника. В последней товарищеской игре Швейцария играла по схеме 3-5-2, в отборе играли преимущественно 4-3-3. Швейцария сбалансированная команда, у которой нет явно проседающего звена. Сильной стороной этой сборной можно считать нападение. Мурат Якин уже прошел сложные испытания со сборной, преодолев квалификацию к Чемпионату мира и основной турнир ЧМ.

Обратим внимание на игры с топ-сборными, ведь по ним можно оценить текущий уровень швейцарской команды. В отборе успешно сыграли с Италией (дважды ничья). В Лиге наций в 2022 году обменялись победами и поражениями с Испанией и Португалией. Удачно сыграли в группе Чемпионата мира с двумя победами и минимальным поражением от Бразилии. А в 1/8 Швейцарию без шансов розгромила Португалия -1:6.

Тренерскому штабу основное внимание следует обратить на защиту, ведь в этом звене команда играет не так уверенно. В марте были проведены две товарищеские встречи с Ирландией и Данией, в которых красные не пропустили ни одного мяча. И это уже значительный прогресс. Перед Евро запланировано еще два товарищеских матча с Эстонией и Австрией, в которых Якин в последний раз перед Евро сможет поэкспериментировать с тактикой и составом.

Прогноз на выступление

На Евро-2024 сборная Швейцарии попала в группу А, где сыграет со сборными Германии, Венгрии и Шотландии. Будет сложно рассчитывать хотя бы на ничью в поединке с очевидным фаворитом, однако в матчах с шотландцами и венграми красным крестам по силам разжиться зачетными пунктами. В целом сейчас уровень игры швейцарцев ниже, чем был лет 5-10 назад, однако сборная имеет характер и на характере выгрызает результат в сложных, важных матчах. Букмекеры прочат швейцарцам второе место в своей группе. В таком случае швейцарцы, скорее всего, выходят на сильного соперника из группы В (можно считать группой смерти – Испания, Италия, Хорватия). Дальнейшую турнирную сетку пока прогнозировать сложно. Прогноз – Швейцария выйдет из группы, однако остановится в 1/8 финала.