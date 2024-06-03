Роналду не сыграет в товарищеском матче Португалии перед Евро

Нападающий "Аль-Насра" Криштиану Роналду пропустит предстоящий матч сборной Португалии против Финляндии.

По данным O Jogo, 39-летний футболист получил недельный отпуск от тренерского штаба национальной команды после завершения чемпионата Саудовской Аравии.

Ожидается, что Роналду прибудет в расположение сборной на выходных.

Напомним, что поединок между Португалией и Финляндией состоится завтра, 4 июня.

На групповом этапе Евро-2024 португальцы сыграют со сборными Турции, Чехии и Грузии