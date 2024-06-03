Центрбек Аталанты не поможет сборной Италии на Евро-2024 из-за травмы

Центральный защитник "Аталанты" и сборной Италии Джорджо Скальвини пропустит чемпионат Европы-2024. Об этом сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

Причиной тому стала травма, которую он получил в матче 29-го тура Серии А против "Фиорентины" (2:3).

После игры Скальвини диагностировали разрыв передней крестообразной связки колена. С такой травмой 20-летний футболист рискует выбыть до конца этого года.

Напомним, ранее Скальвини был включен в предварительный состав сборной Италии на Евро-2024.

Отметим, что также не примет участия в турнире из-за травмы ещё один защитник "Скуадры адзурры" - Франческо Ачерби из "Интера".