ЕВРО-2024 - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Центрбек Аталанты не поможет сборной Италии на Евро-2024 из-за травмы
Ещё одна неприятная потеря для сборной
Getty Images/Global Images Ukraine
Центральный защитник "Аталанты" и сборной Италии Джорджо Скальвини пропустит чемпионат Европы-2024. Об этом сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.
Причиной тому стала травма, которую он получил в матче 29-го тура Серии А против "Фиорентины" (2:3).
После игры Скальвини диагностировали разрыв передней крестообразной связки колена. С такой травмой 20-летний футболист рискует выбыть до конца этого года.
Напомним, ранее Скальвини был включен в предварительный состав сборной Италии на Евро-2024.
Отметим, что также не примет участия в турнире из-за травмы ещё один защитник "Скуадры адзурры" - Франческо Ачерби из "Интера".
Популярное сейчас
- Германия - Украина. Анонс и прогноз товарищеского матча на 3.06.2024
- Тайм Дортмунда, пик ментальной машины Анчелотти, будущее Лунина в Мадриде. Обзор финала ЛЧ
- Германия - Украина. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча сборных
- Нагельсман определился с основным голкипером сборной Германии на Евро-2024
- Красотка дня. Главная фанатка Коваленко в Италии. ФОТО
- Отдых перед Евро. Лидер Ливерпуля отправился отдыхать в Монако и посетил Гран-при Формулы-1. ФОТО