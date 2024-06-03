Доннарумма - о шансах Италии на Евро-2024: у нас есть всё, чтобы провести хороший турнир

Голкипер "ПСЖ" Джанлуиджи Доннарумма рассказал, каково это быть капитаном сборной Италии, и поделился ожиданиями от выступления команды на предстоящем чемпионате Европы.

"Капитанская повязка возлагает на меня большая ответственность. Горжусь тем, что ношу её - это привилегия. У меня было много примеров, таких как Кьеллини, Бонуччи или Буффон, поэтому я тоже кое-что от них беру.

У нас качественный состав, а также отличный тренер. Спалетти заставляет нас чувствовать себя значимыми. Мы знаем, каких результатов он добился в предыдущие годы, да и за пределами поля у нас всё в порядке. Мы великолепно готовимся к матчам, поэтому у нас наверняка будет всё, чтобы провести отличный чемпионат Европы.

Да, у нас тяжёлая группа, но она тяжелая и для остальных. Наши соперники знают, что им предстоит встретиться с сильной Италией, с командой с идеей", - сказал вратарь в интервью Sky Sport.