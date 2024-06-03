Автор победного гола в финале Евро-2016: рекорды преследуют Роналду, он хочет приумножить наследие

Бывший нападающий сборной Португалии Эдер поделился ожиданиями от предстоящего чемпионата Европы-2024, а также рассказал о своём бывшем партнёре по национальной команде - Криштиану Роналду.

"Ожидания самые лучшие, поскольку у нас фантастическая команда. У нас есть игроки из лучших европейских лиг, широкий выбор разных вариантов и тренер, который отлично справляется в сборной Португалии. Я считаю, что мы находимся в числе из трех или четырех команд, которые могут выиграть чемпионат Европы.

Роналду? Он всегда старается изо всех сил и намерен продолжать приумножать свое наследие. Он будет бороться за то, чтобы добиться большего для Португалии.

Качества Криштиану всё ещё в нём сохраняются, рекорды его преследуют, но только тренер может сказать, будет ли он в стартовом составе или нет", - цитирует португальца A Bola.