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Автор победного гола в финале Евро-2016: рекорды преследуют Роналду, он хочет приумножить наследие
Мысли экс-форварда перед турниром
Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший нападающий сборной Португалии Эдер поделился ожиданиями от предстоящего чемпионата Европы-2024, а также рассказал о своём бывшем партнёре по национальной команде - Криштиану Роналду.
"Ожидания самые лучшие, поскольку у нас фантастическая команда. У нас есть игроки из лучших европейских лиг, широкий выбор разных вариантов и тренер, который отлично справляется в сборной Португалии. Я считаю, что мы находимся в числе из трех или четырех команд, которые могут выиграть чемпионат Европы.
Роналду? Он всегда старается изо всех сил и намерен продолжать приумножать свое наследие. Он будет бороться за то, чтобы добиться большего для Португалии.
Качества Криштиану всё ещё в нём сохраняются, рекорды его преследуют, но только тренер может сказать, будет ли он в стартовом составе или нет", - цитирует португальца A Bola.
Напомним, Эдер закончил карьеру в 2022-м году в саудовском "Аль-Раеде". Больше всего футбольным болельщикам форвард запомнился победным голом в финале Евро-2016 против сборной Франции (1:0).
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