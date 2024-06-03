Англия - Босния и Герцеговины. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию товарищеского матча

Сегодня, 3 июня, сборная Англии проведет товарищеский матч против национальной команды Боснии и Герцеговины. Игра состоится на стадионе "Сент-Джеймс Парк" в Ньюкасл-апон-Тайне.

В рамках подготовки к чемпионату Европы предстоящую встречу может рассматривать только Англия. Босния и Герцеговина на главный турнир европейского континента не квалифицировалась.

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Стартовый свисток арбитра прозвучит в 21:45 по киевскому времени. В прямом эфире поединок покажет MEGOGO, Футбол 2

03.06.2024. Товарищеский матч

Англия. Ньюкасл-апон-Тайн. "Сент-Джеймс Парк". 21:45

Англия - Босния и Герцеговина

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