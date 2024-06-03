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Англия - Босния и Герцеговины. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию товарищеского матча
Англия - Босния и Герцеговины: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 03.06.2024 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня, 3 июня, сборная Англии проведет товарищеский матч против национальной команды Боснии и Герцеговины. Игра состоится на стадионе "Сент-Джеймс Парк" в Ньюкасл-апон-Тайне.
В рамках подготовки к чемпионату Европы предстоящую встречу может рассматривать только Англия. Босния и Герцеговина на главный турнир европейского континента не квалифицировалась.
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Стартовый свисток арбитра прозвучит в 21:45 по киевскому времени. В прямом эфире поединок покажет MEGOGO, Футбол 2
03.06.2024. Товарищеский матч
Англия. Ньюкасл-апон-Тайн. "Сент-Джеймс Парк". 21:45
Англия - Босния и Герцеговина
Если у вас не будет возможности посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за ходом событий в текстовой трансляции от UA-Футбол.
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