Коль не съем, то понадкусываю. UA-Футбол представляет участников Евро-2024: Шотландия

Исторический максимум

Несмотря на то, что Шотландия на пару с Англией является старейшей сборной в мире, больших достижений "Тартанова армия" (именно такое прозвище у сборной Шотландии) в своем послужном списке пока не имеет. Предстоящий чемпионат Европы станет для них четвертым в истории, в каждой из прошлых трех попыток они покидали турнир уже после группового этапа.

В 21-м веке это будет лишь второе Евро для команды Стива Кларка. Именно под его руководством шотландцы смогли дважды квалифицироваться на большой евротурнир. Прошлая попытка на Евро-2020 завершилась двумя поражениями и ничьей на групповом этапе и досрочным вылетом из турнира.

Тогда у них в группе были Чехия, которой они проиграли первую игру со счетом 2:0, Англия, с которой они сенсационно смогли сыграть в нулевую ничью во втором раунде, а также Хорватия, которая обыграла своих соперников с Британского острова со счетом 3:1.

На прошлых чемпионатах Европы (1992 и 1996 годов) все заканчивалось так же, вылетами после группового этапа, поэтому вся нация все еще ждет первого выхода в плей-офф в истории.

Путь на Евро-2024

Теплой ванны у подопечных Стива Кларка не было. В рамках квалификации к турниру они попали в группу А, где им противостояли испанцы, норвежцы, грузины и киприоты. И если первая строчка на бумаге сразу была забронирована за ребятами с Пиренеев, то за второе квалификационное место приходилось спорить с Норвегией, где выступают Эрлинг Холанд и Мартин Эдегор (этих двух имен уже должно быть достаточно, чтобы понять всю сложность такой задачи).

Но как же шотландцы удивили всех своим мощным стартом: сначала победа над Кипром, а затем две ключевые победы всего отборочного цикла: над Испанией (дома) и Норвегией (на выезде).

В матче на "Хэмпден Парк" в Глазго, который проходил 28 марта прошлого года, дубль Скотта Мактоминея помог хозяевам одержать сенсационную победу над Испанией со счетом 2:0. Здесь стоит отметить игру в обороне, потому что несмотря на то, что гости больше владели мячом, сделать что-то с этим владением им просто не позволили.

Ну и вторая победа, которая стала ключом к успеху — это выезд в Осло, где не без доли фарта они смогли на последних минутах сначала сравнять счет, а потом и вообще вырвать победу, героями стали Линдон Дайкс и Кенни Маклин.

Далее спокойные победы над Грузией и Кипром, поражение от Испании, которое никого не удивило, ничьи с Грузией (2:2) и Норвегией (3:3) — и второе место забронировано, а значит билеты в Германию уже приобретены. Последние матчи были не совсем присущи шотландцам, они много давали создать собственным соперникам. Но результаты все равно удалось получить, ведь атака не подвела.

Главная звезда

Трудно выбрать именно одного главного героя этой команды, но если опираться на многолетний опыт и класс, то это безусловно левый защитник "Ливерпуля" Энди Робертсон. Впрочем, если мы оцениваем именно этот клубный сезон, то проигнорировать Джона МакГинна было бы уголовным преступлением.

Что касается Робертсона, то несмотря на то, что он пропустил значительную часть сезона из-за повреждений, именно на финише сезона он набрал оптимальную форму и точно не может жаловаться на усталость или потерю тонуса. Наверное, лидер сборной подходит к Евро в идеальной форме. И несмотря на то, что "Ливерпуль" не играет в трех защитников, взять на себя роль латераля Энди будет достаточно просто, в тактических построениях Юргена Клоппа он и так по сути забирал на себя всю бровку поля. Поэтому ждем от него классических забеганий вперед с чрезвычайно точными подачами, головой играть есть кому.

А Джон Макгинн за последние годы в "Астон Вилле" наконец оброс мышцами и теперь его можно воспринимать не просто как неплохого игрока обоймы сборной Шотландии, а как реальную звезду, учитывая успехи полузащитника "Астон Виллы" в клубном футболе. Невероятная прессинг-машина, умеющая как отобрать круглого, так и нанести прицельный удар, да и с передачами у него все в порядке. Он является неотъемлемой частью своего клуба и в этом сезоне провел 35 матчей в рамках Премьер-лиги, забив 6 голов и отдав 4 голевые передачи. Именно с таким футболистом Стив Кларк может куда интереснее продумывать тактику прессинга своей команды, подобные игроки чрезвычайно ценны, особенно в таких оборонительных системах, как у шотландцев.

Игрок, который может стать открытием

Имя Билли Гилмора уже является достаточно известным для болельщиков английского футбола, особенно если они следят за "Брайтоном" или за "Челси". На первый взгляд, неприметный полузащитник является прекрасным распасовщиком и мозговым центром своего клуба, а выступал он за "Брайтон" под руководством Роберто Де Дзерби.

Конечно, "чайки" провели не очень удачный сезон под руководством итальянца, а постоянные поиски Де Дзерби правильного баланса в команде привели к тому, что множество игроков не могли назвать себя основными исполнителями, но это точно не про Билли. Он провел в этом сезоне 30 матчей в рамках АПЛ на позиции разыгрывающего опорного полузащитника. Гилмор любит действовать из глубины и искать правильные развития атак, умеет играть под давлением и прессингом и быстро принимает решения.

Это невероятный молодой талант, который при правильном подходе может играть роль серого кардинала, который не забивает или не отдает голевые передачи, но влияет на игру своей команды больше любого.

Прагматичный, но эффективный Стив Кларк

Нынешний наставник Шотландии возглавил команду еще в 2019 году. До этого он работал помощником Жозе Моуриньо в "Челси" и Кенни Далглиша в "Ливерпуле". После успешной работы в качестве наставника "Килмарнока" (был признан лучшим наставником чемпионата по итогам второго сезона в клубе) федерация футбола страны все же решила назначить его на пост главного тренера сборной.

Кларк долгое время тасовал состав и схемы в поисках оптимального и сбалансированного варианта, который помог бы раскрыться как главной звезде в лице Энди Робертсона, так и другим игрокам, которые уступают своему партнеру в классе. Интересно, что на позицию левого защитника, кроме Робертсона, претендовал Киран Тирни, также чрезвычайно талантливый игрок, впрочем тренер придумал, как их совместить и перешел на схему с тремя центральными защитниками. В таком случае Тирни становился левым центральным, а Робертсон оставался левым.

Если в целом описывать тактику сборной Шотландии, то это точно не о контроле мяча с динамичными позиционными атаками и так далее. Это чисто рабочая команда, которая умеет компактно обороняться, прекрасно прессинговать и выпрыгивать в молниеносные контратаки.

Именно такой, чрезвычайно дисциплинированный и энергозатратный оборонительный стиль вызывает вопросы по поводу способности имплементировать в него свободолюбивого Билли Гилмора. Кларк находит эти варианты в матчах против номинально более слабых соперников. Например, Билли прекрасно вписывался в матчах против Грузии или Кипра. Но когда заходит речь о терпении и выдержке, то Макгрегор и Мактоминей остаются железобетонными вариантами в центре поля. Макгинн перешел на роль флангового полузащитника и играет справа, что добавляет центру поля надежности, ведь игрок "Астон Виллы" частенько смещается туда, освобождая зону для Робертсона. Так не подумать ли над тем, чтобы все же добавить центру некой элегантности и фантазии?

Стоит отметить, что важность Гилмора может быть и в его умении исполнять стандарты, а именно подачи с угловых и штрафных, на которые Кларк и его футболисты делают большую ставку. Возможно, пора пожертвовать надежностью ради смелости и красоты?

Неожиданным голеадором команды стал Скотт Мактоминей. Его особая тактическая роль в системе Шотландии была позаимствована из наработок тен Хага в "Манчестер Юнайтед". Периодические подключения к атакам забеганиями из глубины в тот момент, когда нападающие забирают на себя основное внимание центральных защитников. Потому даже если ничего не будет работать впереди, чит-код со Скоттом всегда может дать результат.

Прогноз на выступление Шотландии на Евро-2024

На групповом этапе компанию "Тартановой армии" составляют хозяева Евро, сборная Германии, а также Швейцария и Венгрия. Задача для них выглядит проще, чем в прошлый раз, когда приходилось противостоять Англии, Хорватии и Чехии. С другой стороны, легкой эту группу также не назовешь. Вряд ли они смогут отобрать очки у немцев во время матча-открытия, противостояние против швейцарцев также выглядит не в их пользу, поэтому ожидаем борьбу с венграми за третью строчку, на большой прорыв и первый в истории страны плей-офф Евро рассчитывать не стоит.

Главная проблема этой команды - огромная ставка на стандарты и подачи с флангов. Это план, который всегда может дать сбой и который никогда не выделяется надежностью. А без хорошего плана атаки ни одна оборона не сможет спасти тебя от вылета.

Впрочем, легкой прогулки их соперникам ожидать не стоит. Пройти эту выстроенную прессинг-систему, постоянно ограничивающую пространство, будет непросто. Шотландцы всегда были такими: своих оппонентов они может и не съедали, но изрядно покусывали.