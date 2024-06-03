  1. UA-Футбол ⚽
  2. ЕВРО-2024
  3. Коль не съем, то понадкусываю. UA-Футбол представляет участников Евро-2024: Шотландия
В тренде
ЕВРО-2024
ЕВРО-2024

ЕВРО-2024 - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Коль не съем, то понадкусываю. UA-Футбол представляет участников Евро-2024: Шотландия

ЕВРО-2024

"Тартанова армия" снова попробует свои силы на главной европейской арене

Коль не съем, то понадкусываю. UA-Футбол представляет участников Евро-2024: Шотландия

Getty Images / Global Images Ukraine

Назар Черковский Автор UA-Футбол
Новина українською
Содержание

Исторический максимум

Несмотря на то, что Шотландия на пару с Англией является старейшей сборной в мире, больших достижений "Тартанова армия" (именно такое прозвище у сборной Шотландии) в своем послужном списке пока не имеет. Предстоящий чемпионат Европы станет для них четвертым в истории, в каждой из прошлых трех попыток они покидали турнир уже после группового этапа.

В 21-м веке это будет лишь второе Евро для команды Стива Кларка. Именно под его руководством шотландцы смогли дважды квалифицироваться на большой евротурнир. Прошлая попытка на Евро-2020 завершилась двумя поражениями и ничьей на групповом этапе и досрочным вылетом из турнира.

Тогда у них в группе были Чехия, которой они проиграли первую игру со счетом 2:0, Англия, с которой они сенсационно смогли сыграть в нулевую ничью во втором раунде, а также Хорватия, которая обыграла своих соперников с Британского острова со счетом 3:1.

На прошлых чемпионатах Европы (1992 и 1996 годов) все заканчивалось так же, вылетами после группового этапа, поэтому вся нация все еще ждет первого выхода в плей-офф в истории.

Путь на Евро-2024

Теплой ванны у подопечных Стива Кларка не было. В рамках квалификации к турниру они попали в группу А, где им противостояли испанцы, норвежцы, грузины и киприоты. И если первая строчка на бумаге сразу была забронирована за ребятами с Пиренеев, то за второе квалификационное место приходилось спорить с Норвегией, где выступают Эрлинг Холанд и Мартин Эдегор (этих двух имен уже должно быть достаточно, чтобы понять всю сложность такой задачи).

Но как же шотландцы удивили всех своим мощным стартом: сначала победа над Кипром, а затем две ключевые победы всего отборочного цикла: над Испанией (дома) и Норвегией (на выезде).

В матче на "Хэмпден Парк" в Глазго, который проходил 28 марта прошлого года, дубль Скотта Мактоминея помог хозяевам одержать сенсационную победу над Испанией со счетом 2:0. Здесь стоит отметить игру в обороне, потому что несмотря на то, что гости больше владели мячом, сделать что-то с этим владением им просто не позволили.

Ну и вторая победа, которая стала ключом к успеху — это выезд в Осло, где не без доли фарта они смогли на последних минутах сначала сравнять счет, а потом и вообще вырвать победу, героями стали Линдон Дайкс и Кенни Маклин.

Далее спокойные победы над Грузией и Кипром, поражение от Испании, которое никого не удивило, ничьи с Грузией (2:2) и Норвегией (3:3) — и второе место забронировано, а значит билеты в Германию уже приобретены. Последние матчи были не совсем присущи шотландцам, они много давали создать собственным соперникам. Но результаты все равно удалось получить, ведь атака не подвела.

Коль не съем, то понадкусываю. UA-Футбол представляет участников Евро-2024: Шотландия - изображение 1

Главная звезда

Трудно выбрать именно одного главного героя этой команды, но если опираться на многолетний опыт и класс, то это безусловно левый защитник "Ливерпуля" Энди Робертсон. Впрочем, если мы оцениваем именно этот клубный сезон, то проигнорировать Джона МакГинна было бы уголовным преступлением.

Что касается Робертсона, то несмотря на то, что он пропустил значительную часть сезона из-за повреждений, именно на финише сезона он набрал оптимальную форму и точно не может жаловаться на усталость или потерю тонуса. Наверное, лидер сборной подходит к Евро в идеальной форме. И несмотря на то, что "Ливерпуль" не играет в трех защитников, взять на себя роль латераля Энди будет достаточно просто, в тактических построениях Юргена Клоппа он и так по сути забирал на себя всю бровку поля. Поэтому ждем от него классических забеганий вперед с чрезвычайно точными подачами, головой играть есть кому.

А Джон Макгинн за последние годы в "Астон Вилле" наконец оброс мышцами и теперь его можно воспринимать не просто как неплохого игрока обоймы сборной Шотландии, а как реальную звезду, учитывая успехи полузащитника "Астон Виллы" в клубном футболе. Невероятная прессинг-машина, умеющая как отобрать круглого, так и нанести прицельный удар, да и с передачами у него все в порядке. Он является неотъемлемой частью своего клуба и в этом сезоне провел 35 матчей в рамках Премьер-лиги, забив 6 голов и отдав 4 голевые передачи. Именно с таким футболистом Стив Кларк может куда интереснее продумывать тактику прессинга своей команды, подобные игроки чрезвычайно ценны, особенно в таких оборонительных системах, как у шотландцев.

Коль не съем, то понадкусываю. UA-Футбол представляет участников Евро-2024: Шотландия - изображение 2

Игрок, который может стать открытием

Имя Билли Гилмора уже является достаточно известным для болельщиков английского футбола, особенно если они следят за "Брайтоном" или за "Челси". На первый взгляд, неприметный полузащитник является прекрасным распасовщиком и мозговым центром своего клуба, а выступал он за "Брайтон" под руководством Роберто Де Дзерби.

Конечно, "чайки" провели не очень удачный сезон под руководством итальянца, а постоянные поиски Де Дзерби правильного баланса в команде привели к тому, что множество игроков не могли назвать себя основными исполнителями, но это точно не про Билли. Он провел в этом сезоне 30 матчей в рамках АПЛ на позиции разыгрывающего опорного полузащитника. Гилмор любит действовать из глубины и искать правильные развития атак, умеет играть под давлением и прессингом и быстро принимает решения.

Это невероятный молодой талант, который при правильном подходе может играть роль серого кардинала, который не забивает или не отдает голевые передачи, но влияет на игру своей команды больше любого.

Прагматичный, но эффективный Стив Кларк

Нынешний наставник Шотландии возглавил команду еще в 2019 году. До этого он работал помощником Жозе Моуриньо в "Челси" и Кенни Далглиша в "Ливерпуле". После успешной работы в качестве наставника "Килмарнока" (был признан лучшим наставником чемпионата по итогам второго сезона в клубе) федерация футбола страны все же решила назначить его на пост главного тренера сборной.

Коль не съем, то понадкусываю. UA-Футбол представляет участников Евро-2024: Шотландия - изображение 3

Кларк долгое время тасовал состав и схемы в поисках оптимального и сбалансированного варианта, который помог бы раскрыться как главной звезде в лице Энди Робертсона, так и другим игрокам, которые уступают своему партнеру в классе. Интересно, что на позицию левого защитника, кроме Робертсона, претендовал Киран Тирни, также чрезвычайно талантливый игрок, впрочем тренер придумал, как их совместить и перешел на схему с тремя центральными защитниками. В таком случае Тирни становился левым центральным, а Робертсон оставался левым.

Если в целом описывать тактику сборной Шотландии, то это точно не о контроле мяча с динамичными позиционными атаками и так далее. Это чисто рабочая команда, которая умеет компактно обороняться, прекрасно прессинговать и выпрыгивать в молниеносные контратаки.

Именно такой, чрезвычайно дисциплинированный и энергозатратный оборонительный стиль вызывает вопросы по поводу способности имплементировать в него свободолюбивого Билли Гилмора. Кларк находит эти варианты в матчах против номинально более слабых соперников. Например, Билли прекрасно вписывался в матчах против Грузии или Кипра. Но когда заходит речь о терпении и выдержке, то Макгрегор и Мактоминей остаются железобетонными вариантами в центре поля. Макгинн перешел на роль флангового полузащитника и играет справа, что добавляет центру поля надежности, ведь игрок "Астон Виллы" частенько смещается туда, освобождая зону для Робертсона. Так не подумать ли над тем, чтобы все же добавить центру некой элегантности и фантазии?

Стоит отметить, что важность Гилмора может быть и в его умении исполнять стандарты, а именно подачи с угловых и штрафных, на которые Кларк и его футболисты делают большую ставку. Возможно, пора пожертвовать надежностью ради смелости и красоты?

Коль не съем, то понадкусываю. UA-Футбол представляет участников Евро-2024: Шотландия - изображение 4

Неожиданным голеадором команды стал Скотт Мактоминей. Его особая тактическая роль в системе Шотландии была позаимствована из наработок тен Хага в "Манчестер Юнайтед". Периодические подключения к атакам забеганиями из глубины в тот момент, когда нападающие забирают на себя основное внимание центральных защитников. Потому даже если ничего не будет работать впереди, чит-код со Скоттом всегда может дать результат.

Прогноз на выступление Шотландии на Евро-2024

На групповом этапе компанию "Тартановой армии" составляют хозяева Евро, сборная Германии, а также Швейцария и Венгрия. Задача для них выглядит проще, чем в прошлый раз, когда приходилось противостоять Англии, Хорватии и Чехии. С другой стороны, легкой эту группу также не назовешь. Вряд ли они смогут отобрать очки у немцев во время матча-открытия, противостояние против швейцарцев также выглядит не в их пользу, поэтому ожидаем борьбу с венграми за третью строчку, на большой прорыв и первый в истории страны плей-офф Евро рассчитывать не стоит.

Главная проблема этой команды - огромная ставка на стандарты и подачи с флангов. Это план, который всегда может дать сбой и который никогда не выделяется надежностью. А без хорошего плана атаки ни одна оборона не сможет спасти тебя от вылета.

Впрочем, легкой прогулки их соперникам ожидать не стоит. Пройти эту выстроенную прессинг-систему, постоянно ограничивающую пространство, будет непросто. Шотландцы всегда были такими: своих оппонентов они может и не съедали, но изрядно покусывали.

По теме
yellow-arrow
Сабо: Артета понял, что допустил ошибку, подписав Зинченко. Не уверен, что выйдет в старте на Германию
yellow-arrow
"У меня очень хорошие ощущения". Спаллетти высказался о начале Евро-2024
yellow-arrow
Михалик: Выйти из группы Евро-2024 - для Украины реальная задача
Шотландия Стив Кларк Эндрю Робертсон Билли Гилмор Джон Макгинн
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости

Колесим по истории ЕВРО

Первый чемпионат Европы по футболу среди сборных состоялся во много благодаря инициативе первого секретаря УЕФА француза Анри Делоне. Участие в турнире, который проходил по олимпийской системе, приняли 17 сборных, при этом многие статусные команды, как например, Англия, Италия, Германия, Швеция отказались играть, сославшись на загруженность футболистов в клубах. Полуфиналы и решающий поединок состоялись во Франции. В финальном матче сошлись сборные Югославии, которая в 1/2 была сильнее хозяев, и СССР, победившей Чехословакию. Основное время завершилось ничьей 1:1, а в овертайме победу советской команде, а с ней и титул первого Чемпиона Европы принес нападающий Виктор Понедельник.

Второй чемпионат Европы заметно расширил число участников – в этот раз в борьбу за трофей вступили 29 сборных. Как и четырьмя годами ранее, в финальный этап попадали четыре команды. Помимо хозяев испанцев в полуфинал вышли сборные СССР, Венгрии и Дании. Если советская команда практически не имела проблем в противостоянии с датчанами, то Испании пришлось изрядно потрудиться, чтобы сломить сопротивление Венгрии. Впрочем, дополнительные 30 минут игры в полуфинале не помешали Фурии Роха выиграть финальный матч. Решающий удар в ворота сборной СССР при счете 1:1 под конец игры нанес Марселино.

Во время третьего по счету чемпионата Европы организаторы изменили систему проведения турнира. 31 участник были разбиты на восемь групп, победители которых выходили в плей-офф. Финальный этап в этот раз принимала Италия, компанию которой составили Англия, СССР и Югославия. В матче между хозяевами и советской сборной финальный свисток арбитра зафиксировал счет 0:0. Поскольку на тот момент серию пенальти еще не придумали, победителя пришлось определять с помощью жребия, который был благосклонен к итальянской команде. В другой паре сильнее оказалась Югославия, которая, впрочем, ничего не смогла противопоставить хозяевам в финале – голы Луиджи Ривы и Пьетро Анастази сделали Италию третьим чемпионом Европы.

Финальный этап Евро-1972 состоялся в Бельгии, которая, как и остальные команды, прошла сито группового этапа и первого раунда плей-офф и вышла в полуфинал. В шаге от главного матча бельгийцев остановила сборная Германии, в составе которой блистали Франц Беккенбауэр, Гюнтер Нетцер и Герд Мюллер. Именно последний и предопределил исход поединка, забив два гола. Во втором полуфинале сборная СССР победила Венгрию благодаря точному удару Анатолия Конькова. В финале, правда, борьбы не получилось – Мюллер, который был признан лучшим игроком турнира, забил в ворота вратаря киевского "Динамо" Евгения Рудакова дважды, еще один мяч провел Херберт Виммер.

Пятый чемпионат Европы стал последним, на котором в финальную часть выходили лишь четыре команды. Впервые в полуфинале не оказалось сборной СССР, титул на стадионах в Загребе и Белграде должны были разыграть Югославия, Нидерланды, Чехословакия и ФРГ. Несмотря на наличие в своем составе таких звезд как Кройф и Нескенс, голландцы уступили чехам в овертайме. Дополнительное время понадобилось и для другого полуфинала – здесь Югославия вела со счетом 2:0, но растеряла преимущество и в итоге проиграла, пропустив три мяча от Герда Мюллера. Финал Евро-1976 вошел в историю как первый матч турнира, в котором была применена серия пенальти. В основное время немцы спаслись благодаря голу Хельценбайна на 90-й минуте, но в футбольной лотерея более крепкими нервы оказались у футболистов чехословацкой сборной. Решающий удар нанес Антонин Паненка, в честь которого впоследствии стали называть пенальти, пробитый "мягким" ударом по центру ворот.

Евро-1980 в какой-то мере стал революционным - УЕФА принял решение расширить состав участников финального этапа до восьми команд, в число которых вошли семь победителей отборочных групп и Италия как хозяйка турнира. Сборные были поделены на две подгруппы, победители которых выходили сразу в финал, а команды, занявший вторые места проводили матч за третье место. В квартете А больше других очков набрала сборная ФРГ, которая обыграла Чехословакию и Нидерланды, а также сыграла вничью с Грецией. Лучшими квартета В стали бельгийцы, которым для выхода в финал хватило победы над Испанией и ничьих с Италией и Англией. Героем решающей игры стал форвард сборной ФРГ Хорст Хрубеш, забивший одному из лучших вратарей того времени Жан-Мари Пфаффу два мяча.

Чемпионат Европы 1984-го года стал триумфальным для сборной Франции, которая и принимала турнир. Система проведения первенства вновь претерпела изменения – теперь из группы выходили по две команды, которые попадали в полуфинал. В группе А Дания, Югославия и Бельгия не смогли составить достойной конкуренции Франции, при этом вторыми стали датчане. Из группы В в четверку лучших вышли Португалия и Испания, которые оставили за бортом соревнований Румынию и ФРГ. В полуфинале Франция лишь в овертайме дожала Португалию, а Испания смогла победить Данию в серии послематчевых пенальти. В финальной игре победу хозяева принесли точные удары Брюно Беллона и Мишеля Платини. К слову, будущий президент УЕФА установил уникальное достижение – забил девять голов во всех пяти матчах турнира своей команды.

После долгого перерыва в финальную часть континентального первенства вновь пробилась сборная СССР. Команда, основу которой составляли игроки киевского «Динамо», во главе с Валерием Лобановским на групповом этапе победила голландцев и англичан, а также сыграла вничью с ирландцами. Второй в квартете В стала сборная Нидерландов. Параллельным курсом в полуфинал вышли Италия и хозяева чемпионата команда ФРГ. В первой игре за выход в финал голландцы добыли волевую победу над немцами, а на следующий день сборная СССР переиграла Скуадру Адзуру. В итоге Кубок достался сборной Нидерландов, которая в решающей игре забила советской команде дважды. При этом гол Марко ван Бастена был признан одним из лучших в истории чемпионатов Европы.

Чемпионат Европы, который навсегда остался в истории футбола как пример романтики и чуда. Корона досталась сенсационной сборной Дании, которая узнала о своем участии на турнире лишь за несколько дней до его начала. Югославы по политическим причинам были исключены из соревнований, и их место заняли именно датчане.

Также примечательно участие в Евро сборной СНГ – преемницы команды из СССР. Этот турнир - последний, в финальной части которого принимали участие лишь восемь команд. Сенсационным датчанам в финале противостояли действующие чемпионы миры, но Бундестим ничего не смогла поделать с Петером Шмейхелем и компанией.

Юбилейный десятый чемпионат Европы, который прошел в Англии, выиграла сборная Германии. Открытием этого турнира стали чехи, которые пробились в плей-офф, а затем и в финал форума из той же группы, что и немцы (Германия – первая, Чехия – вторая).

Последний триумфатор Евро - сборная Дании, - даже не вышел из группы. Именно на чемпионате Европы 1996 впервые было использовано правило "золотого гола". Впрочем, сработало новшество лишь в финальном поединке, когда Оливер Биркофф на 96-й минуте поразил ворота сборной Чехии. На предыдущих стадиях плей-офф лишь два матча закончились в основное время (в четвертьфинале немцы переиграли хорватов, а чехи – португальцев). Остальные пары определяли победителя посредством серии пенальти.

Первый в истории турнир, хозяином которого стали сразу две страны – Бельгия и Голландия. Также форум примечателен тем, что на нем впервые применялось правило аннуляции желтых и красных карточек после группового этапа. Первоначальная стадия турнира принесла несколько сенсаций: из группы не вышли англичане и немцы. Провались также чехи и сохозяева турнира – бельгийцы.

Четвертьфинал запомнился уничтожением футболистами сборной Голландии югославов – 6:1. Впрочем, представители страны тюльпанов были вынуждены сойти с дистанции в полуфинале, пропустив в главный матч турнира итальянцев. Там, - в финале, - состоялась настоящая драма. Команда Дино Дзоффа усилиями Дельвеккио открыла счет на 55-м обороте секундной стрелки и удерживала преимущество вплоть до третьей добавленной минуты. И когда уже казалось, что итальянцы станут чемпионами, Сильвен Вильтор забил спасительный для французов гол. А уже в дополнительном времени подавленные итальянцы пропустили "золотой гол" от Давида Трезеге.

Греция, феноменальная Греция. До сих пор команду Отто Рехагеля приводят как пример выдержки, организации, целеустремленности и дисциплины. По сетке плей-офф довольно уверенно шли хозяева португальцы, в то время как греки добывали натужные, ничем неприметные (с точки зрения игры победителей) победы над Францией и Чехией.

В финале, естественно, все рассчитывали на победу португальцев, тем более, что "европейские бразильцы" имели должок перед эллинами за поражение на групповой стадии. Но, как и несколькими неделями ранее, более успешной оказалась именно сборная Греции. Гол Ангелоса Харистеаса поверг в шок всю футбольную Европу.

Турнир в Австрии и Швейцарии. Именно с него началась золотая ера сборной Испании. Луис Арагонес еще до начала чемпионата Европы подвергся серьезной критике из-за решения не включать в заявку одну из самых ярких звезд испанского футбола Рауля Гонсалеса. Но после финального свистка итальянца Роберто Розетти, который зафиксировал победу испанцев 1:0 над немцами

в финале чемпионата Европе, скептики утихли. У испанцев и без Рауля было кому забивать. Лучшим бомбардиром турнира стал Давид Вилья, хорошо проявили себя также Фернандо Торрес (за все предыдущие промахи Эль Ниньо реабилитировался точным ударов в ворота Йенса Леманна) и Даниэль Гуиса. Наступило время тотального доминирования сборной Испании.

Впервые в истории чемпионат Европы продвинулся так глубоко на Восток европейского континента. Украина и Польша получили право принимать матчи форума и Донецк, в котором были сыграны пять поединков, стал самым восточным городом, который когда-нибудь принимал поединки Евро. Но для сборной Украины Донецк счастливым не стал.

На "Донбасс-Арене" команда Олега Блохина проиграла французам и англичанам, а посему победа над шведами в Киеве (два феноменальных гола Андрея Шевченко) полностью обесценилась. Одной из главных сенсаций турнира стала, пожалуй, полуфинальная победа итальянцев над немцами. Это были минуты славы одиозного Марио Балотелли. Но в финале итальянцы ничего не смогли противопоставить сверхмощным испанцам – поражение 0:4.

Третий раз в истории чемпионат Европы проходил на полях Франции. Исторический турнир, ведь впервые с момента основания в финальной части ЕВРО приняли участие 24 команды. Благодаря реформе, совершенной футбольными чиновниками, шанс приобщиться к празднику получили экзотические для такого уровня сборные Албании, Венгрии и Северной Ирландии.

Совершили прорыв и Уэльс с Исландией. А уважаемые Нидерланды, наоборот, оказались за бортом соревнования. Впервые сквозь сито отбора на Евро прошла и Украина (ведь в 2012-м году мы приняли участие в турнире как сохозяева соревнований). Однако непосредственно во Франции команда Михаила Фоменко провалилась.

Украинцы проиграли все матчи в группе, а открытием турнира стали сборные Исландии и Уэльса. Последний дошел до полуфинала, где уступил будущему победителю сборной Португалии. Большинство считает, что турнир заслужила выиграть Франция, однако Игра рассудила по-другому.

И снова 24 сборных в финальной части ЕВРО, однако теперь изменилась сетка квалификации. Вместо плей-оффа третьих мест квалификационных групп, организаторы устроили дополнительный конкурс для небезуспешных участников Лиги Наций.

Однако главная новинка состоялась в плоскости географии – сразу 12 сборных получили право называться хозяевами турнира. Соответственно, распределение команд по группам почти наполовину стало известно еще до жеребьевки финальной части.

Впервые на Евро отобралась сборная Финляндии, и впервые пробиться туда получили возможность футбольные карлики вроде Косово или Грузии. Впервые на турнире будет применена система VAR. И впервые на Евро напрямую (без плей-офф или автоматической путевки) отобралась сборная Украины. Подопечные Шевченко мощно провели квалификацию, оставив за спиной действующих чемпионов Европы.