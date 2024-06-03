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"У меня очень хорошие ощущения". Спаллетти высказался о начале Евро-2024
Специалист настроен оптимистично
Фото: Оксана Васильєва, UA-Футбол
Тренер сборной Италии Лучано Спаллетти выступил на пресс-конференции накануне Евро-2024.
"У меня очень хорошие ощущения, потому что команда тренируется должным образом. Ребята очень хорошо все освоили. Мы не можем включить автоматический пилот, но мы на правильном пути".
Напомним, что чемпионат Европы 2024 года состоится в Германии. Турнир пройдет с 14 июня по 14 июля.
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