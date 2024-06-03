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Хорватия одержала разгромную победу в товарищеском матче над Северной Македонией
3:0
Getty Images/Global Images Ukraine
Сборная Хорватии одержала уверенную победу над Северной Македонией со счетом 3:0 в товарищеском матче, который состоялся сегодня, 3 июня, в рамках подготовки к Евро-2024.
Хорват Ловро Майер открыл счет уже на 10 минуте, он мастерски исполнил штрафной удар с дальней дистанции.
На 45 минуте Бруно Петкович удвоил преимущество хорватов. Он удачно прострелил в штрафную площадку, где его ждал Ловро Майер, который безошибочно попал в правый нижний угол ворот. Столе Димитриевски, голкипер Северной Македонии, ничего не смог сделать.
Точку в этом поединке поставил Марио Пашалич на 79 минуте. Он подобрал мяч в штрафной площадке соперника и безошибочно отправил его под перекладину ворот. Финальный свисток - 3:0.
Хорватия - Северная Македония 3:0
Голы: Майер (10', 45'), Пашалич (79')
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