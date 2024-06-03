ТМ. Шотландия забила два гола Гибралтару

Сборная Шотландия провела один из двух подготовительных матчей к чемпионату Европы-2024. Команда Стива Кларка в Португалии победила сборную Гибралтара, забив аутсайдеру два гола.

Для Шотландии это была первая победа за последние восемь матчей. Следующую игру одна из старейших сборных мира проведет седьмого июня с Финляндией. На Евро-2024 Шотландия впервые сыграет 14 июня, в матче-открытии турнира с Германией.

Гибралтар – Шотландия 0:2

Голы: Кристи 58, Адамс 85

Шотландия: Кларк – Робертсон (Тирни 66), Хенли (Купер 46, Маккенна 77), Портеус, Маккрори – Маклин (Макгрегор 73), Гилмор (Джек 73) – Форрест (Адамс 66), Макгинн, Кристи – Шенкленд