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ТМ. Шотландия забила два гола Гибралтару
Прервалась серия без побед
Getty Images / Global Images Ukraine
Сборная Шотландия провела один из двух подготовительных матчей к чемпионату Европы-2024. Команда Стива Кларка в Португалии победила сборную Гибралтара, забив аутсайдеру два гола.
Для Шотландии это была первая победа за последние восемь матчей. Следующую игру одна из старейших сборных мира проведет седьмого июня с Финляндией. На Евро-2024 Шотландия впервые сыграет 14 июня, в матче-открытии турнира с Германией.
Гибралтар – Шотландия 0:2
Голы: Кристи 58, Адамс 85
Шотландия: Кларк – Робертсон (Тирни 66), Хенли (Купер 46, Маккенна 77), Портеус, Маккрори – Маклин (Макгрегор 73), Гилмор (Джек 73) – Форрест (Адамс 66), Макгинн, Кристи – Шенкленд
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