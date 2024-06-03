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ТМ. Албания уверенно победила Лихтенштейн
Три гола в ворота соперника
Фото: x.com/FSHForg/Автор - невідомий
Албания провела первый матч в рамках подготовки к чемпионату Европы. Балканская сборная сыграла в Венгрии с командой Лихтенштейна, и забила одной из самых слабых сборной Европы три гола.
Товарищеский матч. Венгрия, Шомбатели
Албания – Лихтенштейн 3:0
Голы: Броя 31, Асани 47, Муджи 67
Седьмого июня Албания сыграет спарринг с Азербайджаном, а 15 июня начнет Евро-2024 игрой с Италией.
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