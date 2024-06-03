ТМ. Албания уверенно победила Лихтенштейн

Албания провела первый матч в рамках подготовки к чемпионату Европы. Балканская сборная сыграла в Венгрии с командой Лихтенштейна, и забила одной из самых слабых сборной Европы три гола.

Товарищеский матч. Венгрия, Шомбатели

Албания – Лихтенштейн 3:0

Голы: Броя 31, Асани 47, Муджи 67

Седьмого июня Албания сыграет спарринг с Азербайджаном, а 15 июня начнет Евро-2024 игрой с Италией.