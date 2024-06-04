Одноклубник Забарного, надежда Ливерпуля и ветераны Лейпцига. UA-Футбол представляет участников Евро-2024: Венгрия

UA-Футбол знакомит болельщиков футбола с участниками Евро-2024, которое уже 14 июня начнется в Германии. Вашему вниманию материал о сборной Венгрии.

Исторический максимум

Наибольшего успеха за всё время выступлений на чемпионатах Европы Венгрия достигла в 1964-м году, заняв третье место.

Время "Золотой команды" 50-х годов с главной звездой в лице Ференца Пушкаша уже прошло, но сборная по-прежнему оставалась в числе лучших в Европе.

На стадии плей-офф мадьяры одержали четыре победы и дважды сыграла вничью. В полуфинале турнира Венгрия уступила хозяйке турнира (сборной Испании), а в поединке за бронзу одолела Данию.

Через 8 лет сборная заняла 4-е место, а после этого следующий раз отобралась на финальную стадию Евро аж в 2016-м году - то есть через целых 44 (!) года. Тогда Венгрия остановилась на 1/8 финала, разгромно вылетев от Бельгии со счётом 0:4.

На прошлом чемпионате Европы венгры попали в группу смерти к Португалии, Франции и Германии. Итог довольно ожидаемый - последнее место. Впрочем, с французами и немцами всё было не так однозначно. Те матчи команда свела вничью, даже ведя по счёту.

Путь на Евро-2024

Со жребием на отборочном турнире Венгрии откровенно повезло. Команда попала в квинтет без единого гранда, получив в соперники Сербию, Черногорию, Болгарию и Литву.

Нельзя сказать, что первое место досталось венграм легко. Чего только стоит тот факт, что в выездных играх против Литвы Болгарии ей удалось кое-как спастись от поражения лишь на последних минутах.

Ещё один раз сборная потеряла очки против Черногории, и тоже на выезде. Дома венгры были неприступны - 4 победы с общим счётом 10:2.

Матчи против своего главного конкурента в виде Сербии Венгрия выиграла дважды, благодаря чему опередила её в итоговой таблице на четыре очка.

Главная звезда

Без сомнений, на данный момент таким футболистом является Доминик Собослаи. 23-летний полузащитник стал главным героем квалификации на финальную стадию Евро, забив 4 гола и отдав 3 результативные передачи.

Нельзя не отметить то, как гармонично развивается карьера Доминика. После нескольких успешных сезонов в чемпионате Австрии в составе "Лиферинга" и "Зальцбурга" он перебрался в немецкий "Лейпциг", и уже через два года пошёл на повышение в "Ливерпуль".





Если в мерсисайдском клубе Собослаи встроен в схему 4-3-3, то уже в национальной сборной является одним из лидеров нападения, занимая позицию второго атакующего полузащитника при 3-4-2-1.

В целом, Доминик является очень универсальным хавбеком. Он обладает мощнейшим ударом (за что получал сравнения с легендарным Стивеном Джеррардом), хорошим дриблингом и очень цепок в борьбе за мяч. Учитывая возраст Собослаи, можно с большой долей вероятности сказать, что потенциал свой он ещё явно не весь раскрыл.

Игрок, который может стать открытием

Стоит обратить внимание на партнёра по оборонительной линии Ильи Забарного в "Борнмуте" - Милоша Керкеза.

Состав "вишенок" 20-летний латераль пополнил лишь в прошлом году, перейдя из нидерландского "АЗ" за 15 миллионов евро. Всего лишь одного сезона хватило Милошу, дабы привлечь внимание со стороны таких грандов АПЛ, как "Манчестер Юнайтед" и "Челси". Нет сомнений, что этот факт может создать для него дополнительную мотивацию на турнире.





Впрочем, желание себя проявить как можно сильнее у Керкеза будет и по более простой причине - его ждёт первое выступление на финальной стадии чемпионата Европы.

Милош - крайне неуступчивый, энергичный и отлично действующий в обороне игрок. Обыграть один в один его крайне непросто, к атаке подключаться венгр тоже умеет достаточно неплохо.

Единственное, с чем следует быть осторожнее Керкезу на Евро - с самоконтролем. Милош довольно часто получает горчичники и дважды в сезоне был удалён с поля.

Итальянский экспериментатор Росси

Ещё с 2018 года со сборной работает Марко Росси. С того времени итальянский специалист уже дважды вывел Венгрию на чемпионат Европы.





Первый год Росси работал либо по схеме 4-4-2, либо 4-2-3-1. Поворотным моментом для тренера стал групповой этап Лиги Наций сезона 2020-21. Именно тогда Марко перешёл на свою уже коронную 3-4-2-1. После этой перестройки венгры с первого места вышли со своего квартета, и перешли в Лигу А.

Главными преимуществами Венгрии является высокая адаптивность, организованность и умение быстро переходить из обороны в атаку.

Кстати, в последнем пункт есть большая заслуга уже вышеуказанного Собослаи. Хоть и номинально Доминик играет в сборной под нападающим, но в течение матчей он также любит действовать из глубины, выполняя оттуда идеальные по точности забросы.

В целом, команда удерживает хороший баланс. В обороне у Венгрии есть центрбек Вилли Орбан (нет, он не родственник одиозного премьер-министра) и голкипер Петер Гулачи. Оба футболиста ещё с 2015 года представляют "Лейпциг". Последние шесть лет защита этой немецкой команды входит в топ-3 национального чемпионата, а это говорит о многом.

В нападении венграм тоже есть кому забивать. Особых звёзд в этой линии у них нет, но без единого гола сборная заканчивает свои поединки крайне редко. Помимо Собослаи, высокой результативностью отмечается Барнабаш Варга из хорошо знакомого украинскому болельщику "Ференцвароша".

Прогноз на выступление Венгрии на Евро-2024

Главным фаворитом в группе A, без сомнений, является хозяйка турнира - сборная Германии. Впрочем, и с ней перспективы венгров не являются слишком мрачными. За это также говорит тот факт, что в последних трёх встречах с "Бундестим" Венгрия дважды сыграла вничью и один раз одержала победу. Причём, статус у тех матчей был не товарищеский.

С двумя другими конкурентами в виде Шотландии и Швейцарии венгры в последний раз встречались довольно давно. Здесь должны получиться весьма равные, конкурентные противостояния. Причём, с весьма схожими командами как по уровню, так и по стилю.

Поставим на первый выход Венгрии в 1/8 финала Евро с третьей строчки по дополнительным показателям. При таких раскладах мадьярам в плей-офф должны выпасть победитель одной из следующих групп: B, F (группа Украины) и E, где путь команды на турнире должен прекратиться.