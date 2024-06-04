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Англия - главный фаворит Евро-2024 по версии Opta. На каком месте Украина?
Наши - во второй половине рейтинга
Getty Images / Global Images Ukraine
Авторитетный аналитический портал Opta опубликовал список фаворитов на предстоящий чемпионат Европы-2024.
Главным претендентом на победу в турнире стала сборная Англия (19,9%). Компанию "трём львам" в топ-3 составили Франция (19,1%) и Германия (12,4%).
Сборная Украины, в свою очередь, заняла 16-е место в рейтинге - шансы подопечных Сергея Реброва на триумф составляют 1%.
Меньше всего оцениваются шансы национальной команды Грузии - вероятность победы "крестоносцев" на Евро оценивается лишь в 0,1%.
Напомним, чемпионат Европы-2024 пройдёт с 14 января по 14 июля. На групповой стадии Украина сыграет со сборными Бельгии, Словакии и Румынии.
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