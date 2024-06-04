Вингер Болоньи надеется убедить Спаллетти включить его в сборную Италии на ЕВРО-2024

Вингер "Болоньи" Риккардо Орсолини признает, что надеется убедить Лучано Спаллетти включить его в сборную Италии на ЕВРО-2024.

"Я сосредоточен на том, чтобы делать то, что умею лучше всего. Я хочу показать на поле то, что я могу помочь команде. Знаю, что у меня есть отличительные черты от других игроков.

Тренер решит, но я надеюсь убедить его взять меня в Германию".