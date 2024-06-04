ЕВРО-2024 - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Вингер Болоньи надеется убедить Спаллетти включить его в сборную Италии на ЕВРО-2024
Я хочу показать на поле то, что я могу помочь команде (с)
Getty Images/Global Images Ukraine
Вингер "Болоньи" Риккардо Орсолини признает, что надеется убедить Лучано Спаллетти включить его в сборную Италии на ЕВРО-2024.
"Я сосредоточен на том, чтобы делать то, что умею лучше всего. Я хочу показать на поле то, что я могу помочь команде. Знаю, что у меня есть отличительные черты от других игроков.
Тренер решит, но я надеюсь убедить его взять меня в Германию".
Орсолини является одним из игроков, которых все еще могут исключить из состава национальной команды. Тренер сборной Спаллетти должен сообщить УЕФА окончательный состав из 26 футболистов до 23:59 7 июня.
Популярное сейчас
- Индонезия U-23 – Украина U-23. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча олимпийских сборных
- Рада приняла закон об английском языке в Украине
- Не только Трубин. Bild назвал второго лучшего игрока сборной Украины в матче с Германией
- Англия - главный фаворит Евро-2024 по версии Opta. На каком месте Украина?
- Красотка дня. Главная фанатка Коваленко в Италии. ФОТО
- Отдых перед Евро. Лидер Ливерпуля отправился отдыхать в Монако и посетил Гран-при Формулы-1. ФОТО