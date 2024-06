Двое французов, тренер-ноунейм и надежда на 16-летнего ребенка: UA-Футбол представляет участников Евро-2024: Испания

Испания выигрывала чемпионаты Европы трижды.

Впервые — в 1964-м, когда под руководством подполковника армии Франко Хосе Вильялонги "Фурия" одолела в финале СССР - 2:1. Автор победного гола Марселино, между прочим, до сих пор жив - ему 84.

Еще два триумфа Испании свежи в памяти - 2008 и 2012 годы. Какие здесь могут быть комментарии? Эпоха доминирования тики-таки, каталонского стиля.

Единственное, что отметим - это финал Евро-2012, где "Фурия" сокрушила Италию 4:0, ведь он состоялся в Киеве на "Олимпийском". Славные были времена, когда наша страна не знала войны, принимала международный футбол - в том числе и в Донецке на "Донбасс Арене".

Отбор для Испании поделился на две части.

Первая - это сразу после провала на ЧМ-2022, где команда проиграла Японии и Марокко.

Назначение малоизвестного Луиса де ла Фуэнте не успокоило "Фурию Роху", не стабилизировало, поэтому весной 2023-го она лишь на фарте победила Норвегию (3:0) и логично уступила в Шотландии — 0:2.

Если бы так пошло дальше — кто знает, чем бы все закончилось, но в июне 2023-го игрался финал четырех Лиги наций, и там Испания в тяжелых матчах одолела Италию и Хорватию, забрала трофей - и это ее будто возродило. "Фурия" вновь поверила в себя.

7:1 с Грузией и 6:0 с Кипром - прямое следствие летнего трофея.

Как, впрочем, и реванш с Шотландией в октябре 2023-го, где все было не так ярко, но справедливо; "Скотты" за весь матч считанные разы перешли центр поля.

Ну, и финиш цикла - максимально уверенные победы над теми же Норвегией (1:0), Кипром (3:1) и Грузией (3:1). Ни одна из этих команд в конце 2023 года не выглядела ровней Испании даже близко, а скандинавы еще и разочаровали. Вдумайтесь: Холанд в ситуации, когда нужна была только победа, ленился прессинговать и ходил по полю пешком!

Здесь двух мнений быть не может - это Родри.

Полузащитник "Ман Сити" не проигрывал на клубном уровне 475 дней, или 74 матча подряд.

Если считать с начала 2023 года, то "Сити" выиграл 79% матчей, где Родри выходил в старте, и только 54% - без него.

Родри - это 8 голов и 9 ассистов в АПЛ; это 106 пасов за игру со средней точностью свыше 92%; это также солидные 2,1 отбора и 2,3 верховых единоборства.

На британском телевидении Рио Фердинанд и Джо Коул соглашаются, что Родри входит в число лучших опорников за всю историю АПЛ - вот насколько он крутой.

Если бы Испания имела еще 3-4 игроков такого уровня, то была бы среди главных сборных мира. Вот только за Родри один лишь Дани Карвахаль, а еще дальше — пропасть.

Можно ли считать Ламина Ямаля открытием в 2024 году?

Это невероятно, сколько уже достиг этот тинэйджер в свои 16 лет. На его счету 7 голов в Примере, 50 матчей в сезоне, 2 мяча в 6 поединках за взрослую сборную Испании.

Если не съедят травмы и жизненные неурядицы, парень станет легендой, это точно.

И ко всему он стремительно прибавляет. За последние полгода Ламин отточил финты, улучшил удар и уже забивает в стиле Месси. Также Ямаль выдал гениальный перфоманс в мартовском спарринге против Бразилии, где он, а не Эндрик, был главной звездой на поле "Сантьяго Бернабеу" (3:3).

Вы скажете - эй, но ведь к нему будут готовиться, закрываться. Это правда. Но есть и позитив - поддерживать усилия Ламина будет не Кунде, как в клубе, а герой финала ЛЧ-2024.

Вы наверняка помните, какой невероятно скучной, стерильной была Испания на мундиале в Катаре со своими 80% владения.

Что ж, вы будете рады узнать, что сейчас этих процентов стало меньше - ненамного, но заметно.

Луис де ла Фуэнте, возглавивший команду после Луиса Энрике - выходец из очень жесткого, кусачего "Атлетика" Хавьера Клементе, ломавшего Диего Марадону в начале 80-х.

Он не преуспел как тренер в клубном футболе - единственная попытка в "Алавесе" оказалась провальной, зато де ла Фуэнте выиграл для Испании Евро-2015 в категории U-19 и Евро-2019 среди ребят U-21. За те команды играли Мерино, Оярсабаль, Симон, Себальос, Ольмо - словом, он знал почти всех еще до перехода в первую сборную.

Ну, и как настоящий баск, де ла Фуэнте добавил Испании стремительности, контратак и подач в штрафную.

Не сразу у него получалось. Некоторые эксперименты на старте каденции, например, Яго Аспас в полузащите, лучше и вовсе не вспоминать. Впрочем, уже через полгода его 4-2-1-3 улучшились.

На воротах Унаи Симон - обладатель Трофео Самора, к его качеству нету никаких вопросов.

В защите Карвахаль и Гримальдо на флангах - триумфаторы сезона, оба в прекрасной форме. В центр незаменим натурализованный француз Робен Ле Норман из "Реала Сосьедад". В паре с ним ранее чаще всего выходил его соотечественник Эмерик Ляпорт, но прогресс Пау Кубарси и великолепный финиш сезона от Начо оставляют шансы им тоже.

Опорников чаще всего двое - вместе с Родри выходит Микель Мерино из "Сосьедада". Это дает Испании физическую мощь, которой у нее давно не было.

Mikel Merino is just too good ???????????? pic.twitter.com/f7SWU2lYqj