ТМ. Швейцария одержала разгромную победу над Эстонией

Сегодня, 4 июня, в рамках подготовки к Евро-2024 состоялся товарищеский матч между сборными Швейцарии и Эстонии.

В этом поединке швейцарцы уверенно одержали победу - 4:0.

Хозяева поля открыли счет на 20-й минуте поединка. А уже в начале второго тайма сборной Швейцарии удалось удвоить преимущество. Третий мяч швейцарцы забили на 63-й минуте, а позже Джердан Шакири реализовал пенальти.

Швейцария - Эстония 4:0

Голы: Цубер (20'), Амдуни (47'), Эльведи (63'), Шакири (70', пен.)