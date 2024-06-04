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ТМ. Швейцария одержала разгромную победу над Эстонией
4:0
Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня, 4 июня, в рамках подготовки к Евро-2024 состоялся товарищеский матч между сборными Швейцарии и Эстонии.
В этом поединке швейцарцы уверенно одержали победу - 4:0.
Хозяева поля открыли счет на 20-й минуте поединка. А уже в начале второго тайма сборной Швейцарии удалось удвоить преимущество. Третий мяч швейцарцы забили на 63-й минуте, а позже Джердан Шакири реализовал пенальти.
Голы: Цубер (20'), Амдуни (47'), Эльведи (63'), Шакири (70', пен.)
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