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ТМ. Ирландия на последних секундах побеждает Венгрию
2:1
Getty Images/Global Images Ukraine
4 июня, в рамках подготовки к Евро-2024 состоялся товарищеский матч Ирландия - Венгрия.
Команды между собой определили сильнейшего, коим стала сборная Ирландии.
Первыми свой момент реализовала сборная Ирландии, это произошло на 36-й минуте поединка. Но соперники не отставали и сразу отыграли один мяч. Второй тайм был без результативных действий, однако в дополнительное время ирландцы добыли желанную победу.
Ирландия - Венгрия 2:1
Голы: Айда (36'), Ланг (40'), Парротт (92')
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