ТМ. Ирландия на последних секундах побеждает Венгрию

4 июня, в рамках подготовки к Евро-2024 состоялся товарищеский матч Ирландия - Венгрия.

Команды между собой определили сильнейшего, коим стала сборная Ирландии.

Первыми свой момент реализовала сборная Ирландии, это произошло на 36-й минуте поединка. Но соперники не отставали и сразу отыграли один мяч. Второй тайм был без результативных действий, однако в дополнительное время ирландцы добыли желанную победу.

Ирландия - Венгрия 2:1

Голы: Айда (36'), Ланг (40'), Парротт (92')