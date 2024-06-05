Обе команды не впечатлили. Австрия – Сербия 2:1. Обзор матча и видео голов

В Вене подопечные Рангника принимали "белых орлов". Уже к 13-й минуте гол+пас Баумгартнера обеспечил преимущество Das Team в два мяча. Как оказалось, этот атакующий вклад Кристофа стал ключевым в поединке.

Гости за всю встречу только однажды попали в створ, хотя и соперник не может похвастаться многочисленными моментами.

8 июня Австрия отправится к Швейцарии в Санкт-Галлен, а правопреемник Югославии сыграет в Сульне против Швеции.

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Смотрите обзор контрольного матча Австрия – Сербия

Вена. Эрнст Гаппель Штадион

Австрия – Сербия 2:1

Голы: Виммер, 10, Баумгартнер, 13 – Павлович, 35