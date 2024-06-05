ТМ. Показали разницу в классе. Португалия – Финляндия 4:2. Обзор матча и видео голов

Европейские бразильцы провели товарищескую встречу с Суоми. Еще до конца первого тайма фаворит установил счёт 2:0. После перерыва появился Бруну Фернандеш, оформивший дубль с двух передач Консейсау-младшего.

Гости ответили двумя точными выстрелами Пукки, который вышел на поле лишь на 65-й минуте. Это единственные удары филинов в створ.

8 июня "селесау" будут принимать Хорватию в муниципалитете Оэйраш. Днем ранее Финляндия сыграет в спарринге с Шотландией в Глазго.

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Смотрите обзор контрольного матча Португалия – Финляндия

Лиссабон. Эштадиу Жозе Алвеладе

Португалия – Финляндия 4:2

Голы: Р. Диаш, 17, Жота, 45+4 (п), Б. Фернандеш, 55, 84 – Пукки, 73, 77