ТМ. Первое поражение с октября 2022 года. Ирландия – Венгрия 2:1. Обзор матча и видео голов

Подопечные Росси неудачно начали подготовку к Евро, уступив на выезде в конце встречи.

Это был вечер хозяев. Оба удара в створ оказались результативными, а вратарь Келлехер спас команду в пяти эпизодах. Из 12 выстрелов "триколоров" только один сменил цифры на табло.

Венгрия потерпела последнее поражение еще в сентябре 2022-го, когда принимала Италию в Лиге наций (1:2). Свой следующий спарринг коллектив проведет в Дебрецене против Израиля 8 июня. "Ребята в зеленом" 11-го числа приедут к португальцам.

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Смотрите обзор контрольного матча Ирландия – Венгрия

Дублин. Авива Стедиум

Ирландия – Венгрия 2:1

Голы: Ида, 36, Перротт, 90+2 – Ланг, 40