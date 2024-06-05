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Родри: Испания - не главный претендент на Евро, но мы знаем чего можем добиться
Скромно, но амбициозно
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Испанский хавбек "Манчестер Сити" Родри оценил шансы своей национальной сборной на победу на чемпионате Европы-2024.
"В прошлом розыгрыше Испания добралась до полуфинала, где уступила итальянцам, которые в итоге забрали трофей. На будущем турнире они также входят в число фаворитов.
Что касается нас, то мы не считаемся главными претендентами на победу, но знаем, чего можем добиться. Испания может сделать очередной шаг к вершине", - передает слова полузащитника Gazzetta dello Sport
Напомним, на Евро-2024 Испания сыграет в группе B против сборных Италии, Хорватии и Албании.
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