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Бельгия - Черногория. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию товарищеского матча
Игра соперника Украины на Евро-2024 – смотреть онлайн трансляцию матча
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Бельгия не назначала серьёзных спаррингов перед самым стартом Чемпионата Европы. Их план на июнь – никаких лишних переездов (оба товарищеских поединка проведут в Брюсселе), лёгкие соперники в лице Черногории и Люксембурга. Все для того, чтобы лишний раз потренироваться во взломе оборонительных автобусов и набраться уверенности на фоне не самых серьёзных оппонентов.
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Товарищеский матч
5 июня 2024. Бельгия, "Стадион имени короля Бодуэна"
Бельгия 21:30 Черногория
Трансляция – MEGOGO Футбол 1
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