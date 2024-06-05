Бельгия - Черногория. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию товарищеского матча

Бельгия не назначала серьёзных спаррингов перед самым стартом Чемпионата Европы. Их план на июнь – никаких лишних переездов (оба товарищеских поединка проведут в Брюсселе), лёгкие соперники в лице Черногории и Люксембурга. Все для того, чтобы лишний раз потренироваться во взломе оборонительных автобусов и набраться уверенности на фоне не самых серьёзных оппонентов.

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Товарищеский матч

5 июня 2024. Бельгия, "Стадион имени короля Бодуэна"

Бельгия 21:30 Черногория

Трансляция – MEGOGO Футбол 1