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Дания - Швеция. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию товарищеского матча
Скандинавское дерби – смотреть онлайн трансляцию матча
Getty Images / Global Images Ukraine
Максимально скандинавское дерби вашему вниманию. Кроме того, что встретятся страны, границу которых разделяют только мосты, главным арбитром будет представитель еще одной страны Северной Европы Норвегии. Каждая из команд является классическим соперником друг для друга. Сегодня состоится уже 110 матч между сборными. История встреч берет начало еще в далеком 1913 году. Теперь же один коллектив будет готовить другой к континентальному первенству.
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Товарищеский матч
5 июня 2024. Копенгаген, "Паркен"
Дания 20:00 Швеция
Трансляция – MEGOGO Футбол 3
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