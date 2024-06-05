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Франция - Люксембург. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию товарищеского матча
Команда Дешама готовится к Евро-2024 – смотреть онлайн трансляцию матча
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Jonathan Moscrop
В среду сборная Франции проведет один из двух подготовительных матчей к Евро-2024. Команда Дидье Дешама сыграет против Люксембурга. Игра состоится в Лотарингии.
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Товарищеский матч
5 июня 2024. Мец, "Сен-Симфорьен"
Франция 22:00 Люксембург
Трансляция – MEGOGO Футбол 2
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