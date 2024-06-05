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Испания - Андорра. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию товарищеского матча
Испания готовится к чемпионату Европы – смотреть онлайн трансляцию матча
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Florencia Tan Jun
Испания еще не выиграла ни одного матча в 2024 году. Команда Луиса де ла Фуэнте попытается сделать это в товарищеской игре с аутсайдером европейского футбола Андоррой. Матч состоится в городе Бадахос, недалеко от границы с Португалией.
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Товарищеский матч
5 июня 2024. Бадахос, "Нуэво-Виверо"
Испания 22:30 Андорра
Трансляция – MEGOGO Футбол 3
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