Испания - Андорра. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию товарищеского матча

Испания еще не выиграла ни одного матча в 2024 году. Команда Луиса де ла Фуэнте попытается сделать это в товарищеской игре с аутсайдером европейского футбола Андоррой. Матч состоится в городе Бадахос, недалеко от границы с Португалией.

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Товарищеский матч

5 июня 2024. Бадахос, "Нуэво-Виверо"

Испания 22:30 Андорра

Трансляция – MEGOGO Футбол 3