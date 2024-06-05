Засияет ли наконец звезда Чемпионатов Мира на Евро? UA-Футбол представляет участников Евро-2024: Хорватия

На двух последних Чемпионатах Мира сборная Хорватии была "в призах" - второй и третьей. Была третьей и на Мундиале-1998. Однако на Чемпионатах Европы никогда в такие стадии не выходила, в лучшем случае останавливаясь в четвертьфинале - дважды. Успеет ли выйти, пока лидеры Золотого поколения всё еще играют?

Исторический максимум

В 1996-ом году в группе Евро "клетчатые" разнесли действующего чемпиона - Данию - со счётом 3:0, также победили Турцию (1:0). Но в последнем туре были разгромлены Португалией (0:3) и потому попали на Германию. Которую хорошенько помучили, запоров несколько отличных шансов забить, но уступили - 1:2.

В 2008-ом году хорваты выглядели ещё мощнее. Сборная с Модричем, Ракитичем, Срной, Шимичем из "Милана", будущими игроками "Баварии" Оличем и Праньичем выиграла все три матча в группе - у Австрии (1:0), Германии (2:1) и Польши (1:0). Была явным фаворитом в четвертьфинале против Турции. Но удалось забить ей лишь на 119-ой минуте, на 122-ой был пропущен мяч, а серия пенальти завершилась 1:3.

Путь на Евро

Хорватам нередко тяжело в Квалификации. Было и на этот раз. Вспоминалась Квалификация на Чемпионат Мира-2018, когда за два тура до финиша решили сменить тренера. Тогда пришёл Златко Далич, на этот раз он был близок к уходу после поражений подряд от Турции и Уэльса. Однако победы над Латвией (2:0) и Арменией (1:0), пусть и вовсе не впечатляющие по игре, позволили занять второе место.

Помогли выйти на Евро опыт и выдержка тренера и игроков. Немало помог и календарь, предоставивший в двух последних турах матчи с командами, потерявшими все шансы на выход из группы. Причём более сложный из них - против Армении - дома. Кроме того, следует отметить переход Далича в двух этих последних матчах с 4-3-3 на 4-2-3-1, а фактически - на 4-4-2, с Крамаричем и Будимиром в атаке.

В Лиге Наций-2022/23 сборная выступила гораздо лучше. Выиграла группу, опередив Францию, Данию и Австрию, переиграла в полуфинале Нидерланды на их поле в дополнительное время и лишь в финале уступила Испании в серии пенальти. Очередное подтверждение её умения собираться в решающие моменты на краткосрочные важные турниры.

Главная звезда

Модрич, Брозович, Перишич уже едут с ярмарки, Ковачич скоро поедет. Но они всё ещё способны собраться на один турнир. Их опыт, жажда борьбы, характер, умение заставить мяч исчезнуть как в Бермудском треугольнике неоценимы. Они играли в нынешнем сезоне немного, либо в слабых лигах. Но на контрасте со звёздами других сборных, уставшими от тяжёлого сезона, это как раз может стать преимуществом.

Разумеется, вожаком стаи остаётся 38-летний Лука Модрич. В сборной он по-прежнему играет с первых минут. Уже не лезет вперёд, остаётся в глубине поля, помогая защитникам разыгрывать, начинать атаки. При этом сделал два ассиста в товарищеском матче в марте против Египта. А год назад, в июне 2023-го, голом, ассистом и заработанным пенальти победил Нидерланды и вывел Хорватию в финал Лиги Наций.

"Модрич сделал неповторимую карьеру. Нам повезло, что он у нас есть. Когда он уйдёт - мы почувствуем его влияние. Он - феномен. Не знаю, возможно ли заменить его здесь, в Хорватии. Понадобится много игроков, целая команда", - слова Ковачича объясняют всё.

Потенциальные открытия

Если знамя Модрича и других зубров центра поля упадёт, его могут подхватить Мартин Батурина и Лука Сучич. Обоим лишь по 21, но их талант уже несомненный. Мартин - один из лидеров загребского "Динамо", Лука - "Ред Булл Зальцбург". Последний уже был в заявке сборной на Чемпионат Мира-2022, но не отыграл ни единой минуты. Время прорываться.

Речь о центральных атакующих полузащитниках с отличной скоростью, техникой, дриблингом, ударом. Хорватии же всегда не хватает голов, потому они могут помочь. При этом уже сейчас в сборной пытаются добавить им граней, опыта и приверженности к работе, ставя в центре поля и на фланги. Собираются провести их по тому же пути, по которому прошли бывшие атакёры и вингеры Модрич и Брозович.

"Лучшая позиция Батурины - позади форварда, но у него также есть будущее как у более цельного полузащитника. Он и Сучич - игроки, которые будут тащить сборную в следующие десять лет. Думаю, они двое - наследники Золотого поколения", - заявляет Далич. Возможно, уже сейчас?

Бермудский треугольник с бонусами

В критический момент Далич добавил форварда. В товарищеском матче против Северной Македонии третьего июня такая схема сохранилась. Сделает это и на Евро, если понадобится. Если понадобится, выпустит и Батурину и Сучича для усиления атаки. Но вот с первых ли минут? Ещё и против Испании и Италии? Скорее всего, поначалу он всё же попытается вернуться к заводским настройкам, к 4-3-3.

В целом стиль сборной тот же. Центр поля играет "по-бермудскому" - владеет мячом, успокаивает игру, чётко выходит из трудностей, снижает давление на оборону. Часто на правый фланг атаки также ставится опорник или атакующий полузащитник, сужая игру в центр поля и добавляя компактности и владения мячом. Ловро Майер играл там против македонцев и сделал дубль, Марио Пашалич также забил им.

При этом фланги обороны могут быть атакующими. Особенно - Йосип Станишич, проведший блестящий сезон в "Байере". А её центр возглавит Йошко Гвардиол из "Манчестер Сити". С ним рядом и вылетевший из Серии А Эрлич, и страдавший с "Аяксом" Шутало, и 35-летний Домагой Вида могут поднять свой уровень. Мы уже не раз видели посредственных игроков поднимающими уровень в сборной Хорватии.

От форвардов "клетчатых" после ухода Марио Манджукича ничего не ожидают. А главным ведь уже за 30. Но в сезоне 2023/24 Андрей Крамарич стал шестым бомбардиром Бундеслиги с 15-ю голами, а Анте Будимир - пятым в Примере с 17-ю. Также 29-летний Бруно Петкович забил семь мячей в Лиге Конференций. Возможно, они наконец-то потащат и сборную?

Прогноз на турнир

Запас прочности сборной Хорватии всегда невелик, ей всегда приходится выкладываться по максимуму и выгрызать через свои любимые решающие матчи последних туров, овертаймы, серии пенальти. А теперь ещё и такая сложная группа. И старость Золотого поколения вкупе с глухой посредственностью среднего и юностью молодого.

Диапазон широк. "Клетчатые" могут и не выйти из группы, а могут и прогрызть свой путь аж до полуфинала. Второе место в группе позади Испании, но перед кризисной Италией и скромной Албанией, проход Швейцарии, Шотландии или Венгрии в 1/8 финала и вылет в четвертьфинале в плотной борьбе против Англии? Вполне реально.

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