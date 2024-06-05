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Нойер - после ничьи с Украиной: надеюсь, на Евро Германия будет забивать
Комментарий именитого футболиста
Фото - Олександр Приходько / UA-Футбол
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