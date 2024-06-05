Нойер - после ничьи с Украиной: надеюсь, на Евро Германия будет забивать

Вратарь "Баварии" и сборной Германии Мануэль Нойер подвел итоги товарищеского матча с национальной командой Украины (0:0).

"Я очень рад вернуться в сборную. К сожалению, мы не увидели голов, но надеюсь, что на групповом этапе Евро все будет иначе.

Мы были стабильны, доминировали на поле и сохраняли спокойствие. В обороне Германия сыграла очень уверенно", - приводит слова Нойера Sky Sport Germany.

Напомним, Германия примет чемпионат Европы-2024. На групповой стадии "Бундестим" сыграет со сборными Венгрии, Шотландии и Швейцарии.