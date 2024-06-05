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Словакия - Сан-Марино. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию товарищеского матча
Кто победит в этом поединке?
Getty Images
5 июня состоится товарищеский матч между сборными Словакии и Сан-Марино в рамках подготовки к Евро-2024.
Товарищеский матч
5 июня 2024 года. Австрия, "Винер-Нойштадт"
Словакия 19:00 Сан-Марино
Трансляция - MEGOGO Футбол 1
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