ТМ. Словакия одержала разгромную победу над Сан-Марино

Сборная Словакии одержала уверенную победу над Сан-Марино со счетом 4:0 в товарищеском матче, который состоялся сегодня, 5 июня, в рамках подготовки к Евро-2024.

Команда открыла счет на 8-й минуте поединка и вскоре удвоила преимущество. Под конец первого тайма словакам удалось реализовать еще один голевой момент.

Уже после перерыва на 58-й минуте сборная Словакии закрепила свою победу. Финальный свисток - 4:0.

Словакия - Сан-Марино 4:0

Голы: Риго (8'), Суслов (10'), Гараслин (36'), Стрелец (58')