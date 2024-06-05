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ТМ. Словакия одержала разгромную победу над Сан-Марино
4:0
Getty Images/Global Images Ukraine
Сборная Словакии одержала уверенную победу над Сан-Марино со счетом 4:0 в товарищеском матче, который состоялся сегодня, 5 июня, в рамках подготовки к Евро-2024.
Команда открыла счет на 8-й минуте поединка и вскоре удвоила преимущество. Под конец первого тайма словакам удалось реализовать еще один голевой момент.
Уже после перерыва на 58-й минуте сборная Словакии закрепила свою победу. Финальный свисток - 4:0.
Голы: Риго (8'), Суслов (10'), Гараслин (36'), Стрелец (58')
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