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ТМ. Испания не заметила Андорру, Оярсабаль оформил хет-трик после выхода на замену
Фурия роха провела первый контрольный поединок в июне
Getty Images / Global Images Ukraine
В Бадахосе завершился товарищеский матч между Испанией и Андоррой. До перерыва хозяева отличились всего один раз. Де ла Фуэнте решил сделать сразу 4 замены на старте второго тайма и игра в атаке улучшилась.
Больше всего постарался полузащитник "Реал Сосьедада" Микель Оярсабаль – он забил трижды. "Красная фурия" нанесла 21 удар (9 в створ) и сделала 756 передач (владение 74%). Соперник даже редко нарушал правила (5 фолов), не говоря уже о других показателях.
Голы: А. Перес, 24, Оярсабаль, 53, 66, 73, Ф. Торрес, 81
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