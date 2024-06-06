ТМ. Испания не заметила Андорру, Оярсабаль оформил хет-трик после выхода на замену

В Бадахосе завершился товарищеский матч между Испанией и Андоррой. До перерыва хозяева отличились всего один раз. Де ла Фуэнте решил сделать сразу 4 замены на старте второго тайма и игра в атаке улучшилась.

Больше всего постарался полузащитник "Реал Сосьедада" Микель Оярсабаль – он забил трижды. "Красная фурия" нанесла 21 удар (9 в створ) и сделала 756 передач (владение 74%). Соперник даже редко нарушал правила (5 фолов), не говоря уже о других показателях.