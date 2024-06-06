ТМ. Дожали на 86-й минуте. Дания – Швеция 2:1. Обзор матча и видео голов

В рамках подготовки к Евро "красно-белые" провели домашний спарринг против шведов. Команды обменялись точными ударами уже к 9-й минуте, а в конце основного времени хозяева вырвали победу. Кристиан Эриксен оформил гол+пас.

"11 друзей Ольсена" нанесли 20 ударов, но в семи эпизодах кипер гостей спас свою сборную.

8 июня Дания сыграет против Норвегии в Брондбю, а "сине-желтые" будут принимать Сербию в Сульне.

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Смотрите обзор контрольного матча Дания – Швеция

Копенгаген. Паркен

Дания – Швеция 2:1

Голы: Гейбьерг, 2, Эриксен, 86 – Исаак, 9