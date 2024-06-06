ТМ. Каждая голевая атака с участием Мбаппе. Франция – Люксембург 3:0. Обзор матча и видео голов

В первой летней встрече финалист катарского ЧМ дома обыграл команду Великого Герцогства. Новоиспеченный футболист "Реала" причастен ко всем результативным атакам хозяев.

Подопечные Дешама нанесли 22 удара (9 мимо ворот), нарушали правила только в шести эпизодах и осуществили 634 передачи.

9 июня Франция будет принимать Канаду в Бордо, а "красные львы" поедут в Брюссель, чтобы сыграть с Бельгией.

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Смотрите обзор контрольного матча Франция – Люксембург

Мец. Сен-Симфорьен

Франция – Люксембург 3:0

Голы: Коло Муани, 43, Клосс, 70, Мбаппе, 85